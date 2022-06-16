Областные депутаты выступили за отстрел бездомных животных

В четверг, 16 июня, депутаты Самарской губернской думы поддержали предложения своих коллег из Новокуйбышевска об ужесточении законодательства по обращению с безнадзорными животными - по их мнению, программу стерилизации надо отменить и приравнять городских собак к диким зверям, регулируя их численность отстрелом.

Обращение главы Новокуйбышевска и депутатов думы городского округа было рассмотрены на заседании комитета по местному самоуправлению.

По словам председателя думского комитета по законности, правопорядку и местному самоуправлению Дмитрия Федотенкова, в Новокуйбышевске участились случаи нападения бродячих собак на жителей, в том числе было зафиксировано три случая нападения на детей. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году пострадали от укусов 78 человек, а за первый квартал 2022 - более 86.

По мнению депутата, действующая программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) лишь "узаконивает свободное нахождение бродячих собак в городской среде". Несмотря на то что Новокуйбышевск - первое муниципальное образование, в котором программа по отлову животных софинансируется из местного бюджета, полноценно осуществить все положенные по ОСВВ мероприятия не удается.

До конца года отлов должен поймать 1,5 тысячи собак без владельцев, на что будет затрачено более 15 млн рублей. Всего количество стерилизованных и выпущенных на волю собак в ближайшее время достигнет более тысячи особей.

При этом организованные приюты для животных в городе отсутствуют - по информации одного из подрядчиков, на создание приюта необходимо потратить более 56 млн рублей. Таких денег у муниципалитета нет.

В заключение Дмитрий Федотенков заявил, что бродячих городских собак необходимо приравнять к представителям дикой фауны, в отношении которых применяются негуманные методы регулирования численности (например, отстрел). Программу ОСВВ, по его мнению, следует отменить полностью, а приюты строить за счет федерального бюджета.

Заместитель председателя комитета Вера Попова рассказала об итогах заседания общественной комиссии по вопросам местного самоуправления в Самарской области, на котором подобные предложения также были озвучены и взяты в проработку.

Что касается строительства приютов, то Государственной думой принят закон о государственно-частном партнерстве в этой сфере - это единственный результативный путь, по мнению депутата. В конце июня члены комиссии запланировали выездное заседание в приют, расположенный в селе Лопатино, чтобы на месте посмотреть, как налажена работа в подобных учреждениях.

В целом, присутствующие поддержали обращение коллег из Новокуйбышевска, аргументируя это тем, что в "так называемых развитых странах" (по примеру которых модель гуманного отношения к животным приняли и российские законодатели) сначала снизили численность безнадзорных животных более жестокими способами.

К сожалению, в Государственной думе не хотят прислушиваться к коллегам из региональных парламентов, а содержать приюты очень дорого - "у нас на детские сады не хватает", пожаловались депутаты.