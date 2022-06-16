Джазовый фестиваль Moving Club Camp Fest пройдет 10 июля в загородном комплексе "Циолковский"

В рамках джазового лагеря Moving Club Camp 10 июля состоится открытый джазовый фестиваль с участием известных джазовых музыкантов мирового уровня и свободным входом для зрителей Самарской области.

Хедлайнером фестиваля станет квинтет народного артиста России Игоря Бутмана. Для участников лагеря пройдет также творческая встреча с Игорем Бутманом, на которой музыкант поделится своими знаниями, расскажет о своем творческом пути и ответит на все интересующие вопросы.

Также на фестивале выступят квартет Анатолия Осипова, трио Владимира Нестеренко, Анастасия Лютова, трио Игоря Яковенко, Петр Ившин, Вадим Харченко.

Фестиваль призван объединить лучших музыкантов России и участников джазового лагеря Moving Club Camp, а также жителей и гостей нашего города в едином джазовом пространстве.

Такое событие особенно важно в год 100-летия Российского джаза и 60-летия Самарского джаза. В 60-х годах Куйбышев был третьим в Советском Союзе джазовым городом — в 1962 году здесь был создан третий в СССР джаз-клуб. Поэтому важно именно в этот памятный год обогатить культурную жизнь Самарской области джазовыми событиями.

Фестиваль пройдет 10 июля на территории загородного комплекса Циолковский. Вход свободный для всех желающих.

Регистрация на фестиваль: samarajazz.ru/jazzcampfest