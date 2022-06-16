Джазовый фестиваль Moving Club Camp Fest пройдет 10 июля в загородном комплексе "Циолковский"

В рамках джазового лагеря Moving Club Camp 10 июля состоится открытый джазовый фестиваль с участием известных джазовых музыкантов мирового уровня и свободным входом для зрителей Самарской области.
Хедлайнером фестиваля станет квинтет народного артиста России Игоря Бутмана. Для участников лагеря пройдет также творческая встреча с Игорем Бутманом, на которой музыкант поделится своими знаниями, расскажет о своем творческом пути и ответит на все интересующие вопросы.
Также на фестивале выступят квартет Анатолия Осипова, трио Владимира Нестеренко, Анастасия Лютова, трио Игоря Яковенко, Петр Ившин, Вадим Харченко.
Фестиваль призван объединить лучших музыкантов России и участников джазового лагеря Moving Club Camp, а также жителей и гостей нашего города в едином джазовом пространстве.
Такое событие особенно важно в год 100-летия Российского джаза и 60-летия Самарского джаза. В 60-х годах Куйбышев был третьим в Советском Союзе джазовым городом — в 1962 году здесь был создан третий в СССР джаз-клуб. Поэтому важно именно в этот памятный год обогатить культурную жизнь Самарской области джазовыми событиями.
Фестиваль пройдет 10 июля на территории загородного комплекса Циолковский. Вход свободный для всех желающих.
Регистрация на фестиваль: samarajazz.ru/jazzcampfest
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!