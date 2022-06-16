Самарский университет им. Королева представил на ПМЭФ VR-интерактив "Эффект бабочки"

Проект войдет в состав мультимедийного музея "Умный дом бабочек".
Самарский университет им. Королева представил в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума VR-интерактив "Эффект бабочки" — составную часть проекта виртуального музея бабочек Поволжья, обитающих в национальном парке "Самарская Лука". Ознакомиться с проектом может любой желающий на стенде Самарской области.
"Данный междисциплинарный проект реализован при поддержке правительства Самарской области учеными биологического факультета и Института искусственного интеллекта нашего университета. Он включает в себя три виртуальные локации — живописную поляну с бабочками, национальный парк "Самарская Лука" и лабораторию энтомолога с коллекцией бабочек. С помощью VR-гарнитуры — очков и джойстиков — можно посетить эти три локации, походить по национальному парку и даже полетать над ним, словно бабочка, понаблюдать за порхающими цифровыми двойниками бабочек с близкого расстояния и даже посадить некоторых из них себе на руку. Пока что в созданной IT-специалистами университета виртуальной реальности "живут" 49 видов бабочек, 42 из которых — редкие, краснокнижные, в том числе, например, ленточница розовобрюхая, огневка белоперевязанная и аполлон", — рассказала заместитель директора Института искусственного интеллекта Самарского университета им. Королева Лариса Жердева.
Она отметила, что в творческую группу разработчиков VR вошли студенты Самарского университета им. Королева — Леонид Абакумов и Тимофей Казаркин, а сам проект был реализован в сотрудничестве с режиссером Александром Федотовым, "чье творческое и концептуальное видение позволило наполнить виртуальную реальность эмоциональным содержанием".
Виртуальный проект получил название "Эффект бабочки" и станет составной частью мультимедийного "Умного дома бабочек", создаваемого в Самарском университете им. Королева. В "Умном доме бабочек" в специальной оранжерее можно будет увидеть различные виды живых бабочек, а с помощью очков виртуальной реальности — рассмотреть в деталях их полет и почувствовать себя энтомологом, работающим в виртуальной лаборатории.
Выбор в качестве одной из виртуальных локаций национального парка "Самарская Лука" не случаен — в этом парке обитает около 1600 видов бабочек (всего в Самарской области насчитывается 1988 видов бабочек, а России — свыше 10 тысяч видов). Самая большая бабочка, встречающаяся в Самарском регионе, — олеандровый бражник — достигает 12 см в размахе крыльев. Она залетает на территорию области в период миграции.
Основой для создания экспозиции самарского "Умного дома бабочек" стала уникальная коллекция Сергея Сачкова, доктора биологических наук Самарского университета им. Королева. Он собирал свою коллекцию бабочек более 40 лет, и в ней представлены около 75 тысяч экземпляров из различных регионов России, а также из более чем 150 стран Африки, Северной и Южной Америки, Южной Азии, Европы. Это одна из крупнейших коллекций бабочек в России. Экспонаты собирались самим ученым и его коллегами в ходе экспедиций. Коллекция зарегистрирована и занесена в реестр Росприроднадзора. Сейчас она используется для научных исследований и демонстрационного материала для студентов во время учебных занятий. Для изучения коллекции Сергея Сачкова в Самарский университет им. Королёва приезжают российские и иностранные специалисты.
С идеей оцифровать уникальную коллекцию и создать интерактивный "Умный дом бабочек" с использованием инструментов виртуальной реальности выступил в этом году Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королёва. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу по созданию такой выставки, предложив использовать различные мультимедийные и интерактивные инструменты, чтобы сделать ее современной и максимально привлекательной как для научного сообщества, так и для всех потенциальных посетителей.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.