Самарский университет им. Королева представил на ПМЭФ VR-интерактив "Эффект бабочки"

Проект войдет в состав мультимедийного музея "Умный дом бабочек".

Самарский университет им. Королева представил в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума VR-интерактив "Эффект бабочки" — составную часть проекта виртуального музея бабочек Поволжья, обитающих в национальном парке "Самарская Лука". Ознакомиться с проектом может любой желающий на стенде Самарской области.

"Данный междисциплинарный проект реализован при поддержке правительства Самарской области учеными биологического факультета и Института искусственного интеллекта нашего университета. Он включает в себя три виртуальные локации — живописную поляну с бабочками, национальный парк "Самарская Лука" и лабораторию энтомолога с коллекцией бабочек. С помощью VR-гарнитуры — очков и джойстиков — можно посетить эти три локации, походить по национальному парку и даже полетать над ним, словно бабочка, понаблюдать за порхающими цифровыми двойниками бабочек с близкого расстояния и даже посадить некоторых из них себе на руку. Пока что в созданной IT-специалистами университета виртуальной реальности "живут" 49 видов бабочек, 42 из которых — редкие, краснокнижные, в том числе, например, ленточница розовобрюхая, огневка белоперевязанная и аполлон", — рассказала заместитель директора Института искусственного интеллекта Самарского университета им. Королева Лариса Жердева.

Она отметила, что в творческую группу разработчиков VR вошли студенты Самарского университета им. Королева — Леонид Абакумов и Тимофей Казаркин, а сам проект был реализован в сотрудничестве с режиссером Александром Федотовым, "чье творческое и концептуальное видение позволило наполнить виртуальную реальность эмоциональным содержанием".

Виртуальный проект получил название "Эффект бабочки" и станет составной частью мультимедийного "Умного дома бабочек", создаваемого в Самарском университете им. Королева. В "Умном доме бабочек" в специальной оранжерее можно будет увидеть различные виды живых бабочек, а с помощью очков виртуальной реальности — рассмотреть в деталях их полет и почувствовать себя энтомологом, работающим в виртуальной лаборатории.

Выбор в качестве одной из виртуальных локаций национального парка "Самарская Лука" не случаен — в этом парке обитает около 1600 видов бабочек (всего в Самарской области насчитывается 1988 видов бабочек, а России — свыше 10 тысяч видов). Самая большая бабочка, встречающаяся в Самарском регионе, — олеандровый бражник — достигает 12 см в размахе крыльев. Она залетает на территорию области в период миграции.

Основой для создания экспозиции самарского "Умного дома бабочек" стала уникальная коллекция Сергея Сачкова, доктора биологических наук Самарского университета им. Королева. Он собирал свою коллекцию бабочек более 40 лет, и в ней представлены около 75 тысяч экземпляров из различных регионов России, а также из более чем 150 стран Африки, Северной и Южной Америки, Южной Азии, Европы. Это одна из крупнейших коллекций бабочек в России. Экспонаты собирались самим ученым и его коллегами в ходе экспедиций. Коллекция зарегистрирована и занесена в реестр Росприроднадзора. Сейчас она используется для научных исследований и демонстрационного материала для студентов во время учебных занятий. Для изучения коллекции Сергея Сачкова в Самарский университет им. Королёва приезжают российские и иностранные специалисты.

С идеей оцифровать уникальную коллекцию и создать интерактивный "Умный дом бабочек" с использованием инструментов виртуальной реальности выступил в этом году Виктор Сойфер, президент Самарского университета им. Королёва. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу по созданию такой выставки, предложив использовать различные мультимедийные и интерактивные инструменты, чтобы сделать ее современной и максимально привлекательной как для научного сообщества, так и для всех потенциальных посетителей.