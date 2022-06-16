В Самарской области строят новые объекты мелиорации

Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуются два проекта, прошедших в прошлом году отбор Минсельхоза России, на площади почти 4 тысячи гектаров. В рамках приоритетного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, 50% затрат сельхозпредприятиям возместят из федерального и областного бюджетов.

В условиях несправедливых экономических санкций обеспечение продовольственной безопасности глава региона Дмитрий Азаров обозначил важнейшей задачей. Самарские аграрии используют все технологии, чтобы увеличить производство овощей открытого грунта, а также востребованной сегодня и высокорентабельной культуры — сои. Мелиорация позволяет в засухоустойчивых районах региона получать хорошие урожаи.

В 2021 г. на территории области проекты мелиорации были реализованы на площади 4370 гектаров, большинство из них — это строительство новых оросительных систем на ранее немелиорированных площадях. Таким образом, общая орошаемая площадь в регионе составила более 26 тыс. гектаров.

Так, при поддержке государства в Приволжском районе за последние пять лет площадь орошения увеличилась с 8 до 23 тысяч гектаров. Сейчас идёт строительство нового участка сети орошения с реконструкцией магистрального канала. Уже к осени здесь введут в сельхозоборот еще 2700 орошаемых гектаров. Для этого сельхозпредприятие "Сев-07" планирует проложить 36 км нового оросительного канала.

"Мелиорация — путь к изобилию, — уверен главный агроном ООО "Сев-07" Александр Манухин. — Я работаю на предприятии с 2013 года, когда на вооружении было всего восемь поливных машин — круговых "Фрегатов". А теперь у нас задействованы 59 дождевальных круговых машин и четырнадцать фронтальных. Благодаря господдержке на участке в посёлке Озерецкое будут работать пятнадцать фронтальных машин. Одна из них уже прибыла, на днях ждём ещё две. По планам, в следующем сельскохозяйственном сезоне мы посадим здесь влаголюбивые растения — сою и кукурузу".

Помогает аграриям реализовать проект мощная техника, которая работает с утра до позднего вечера. Для завершения проектных работ ей придется справиться с 600 тыс. кубометров грунта. По новым оросительным каналам будут ходить фронтальные поливальные машины, которые имеют по два "крыла", каждое размахом пятьсот метров. Одна установка сможет орошать до двухсот гектаров посевов.

"Сегодня тем, кто хочет работать на земле, государство помогает существенно. Наши аграрии получают субсидии на покупку техники, средств для защиты растений, семенного материала, организацию работы лабораторий, поддерживают и животноводство. Только в этом году три наших хозяйства получили гранты в размере 30 миллионов рублей, они будут развивать животноводство и овощеводство. "Сев-07" сегодня строит оросительную систему на участке, где её не было и в советские времена. Благодаря помощи от государства предприятие на достигнутом останавливаться не собирается: на 2023 год запланирована новая стройка, на площади 2500 гектаров. Наш район находится в условиях рискованного земледелия, а орошение — это гарантированно высокие урожаи, в том числе таких экономически выгодных культур как соя, кукуруза на зерно, овощи", — говорит руководитель управления сельского хозяйства Приволжского района Александр Перфилов.