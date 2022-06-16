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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон и РЖД будут совместно внедрять цифровые решения и развивать услуги связи

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон и "Российские железные дороги" договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Соглашение предусматривает в том числе совместную разработку, пилотирование и реализацию проектов в области интернета вещей.

"Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о работе объектов, в том числе находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях", — говорит коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.

Решения МегаФона с использованием стандарта связи NB-IoT дополнят проводимую в ОАО "РЖД" работу по внедрению технологий интернета вещей стандарта LPWAN XNB. Такие технологии позволят в режиме реального времени собирать информацию с более чем 385 тысяч объектов РЖД, включая подвижной состав, и передавать в информационные системы компании. Показатели с датчиков могут использоваться для предиктивной аналитики, предупреждая о необходимости замены узлов и устройств железнодорожной инфраструктуры. Технология дает возможность автоматизировать рутинные работы, которые сейчас проводятся вручную и требуют присутствия специалистов на местах.

МегаФон в рамках сотрудничества готов предложить и другие решения в области IoT. Например, контроль грузов, дающий возможность клиентам РЖД отслеживать передвижение своего груза от двери до двери в удобном web-интерфейсе, или системы интеллектуального освещения для объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожных вокзалов и платформ, которые не только обеспечат комфорт пассажиров и сотрудников компании, но и гарантируют существенную экономию ресурсов.

Подписанное соглашение также предусматривает продолжение сотрудничества в развитии сетей связи вдоль инфраструктуры железных дорог.

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