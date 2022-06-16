В Самарской области завершена посевная кампания-2022

Аграрии региона провели яровой сев на площади 1,63 млн га. Обеспечение продовольственной безопасности в условиях экономических санкций — приоритетная задача, обозначенная губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Ход посевной находился под постоянным контролем главы региона.

Зерновые и зернобобовые культуры расположились на площади 754 тыс. га, в том числе 284,2 тыс. га занимает яровой ячмень, 181,4 тыс. га — яровая пшеница. Всего пшеницы, яровой и озимой, под урожай текущего года посеяно 606,4 тыс. га. Урожайность последней, как известно, в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у яровой.

Технические культуры, среди которых подсолнечник, лен и соя, посеяны на площади 830 тыс. га, кормовые — на 75,5 тыс. га. Специализированные хозяйства региона на площади 7,7 тыс. га завершили посадку картофеля и овощных культур открытого грунта.

"Наращивая площади сельдерея, мы обеспечиваем импортозамещение. Несмотря на то, что товар все-таки специфический, не массового потребления, на него есть свой клиент, — рассказывает заместитель директора ООО "Весна", руководитель тепличного комплекса Анна Денисова. — Рассадой у нас уже посажено 30 га ранней капусты, 15 га среднеранней и 15 га поздней капусты. Прямым севом — 100 га капусты, картофель — более 500 га, 30 га ранней свеклы и еще идет сев свеклы на хранение".

С завершением посевных работ основные усилия сельхозпроизводителей области будут направлены на защиту посевов от болезней, вредителей и сорняков, проведение междурядной обработки подсолнечника и кукурузы, обработку паров.