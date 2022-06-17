Тольяттинка, продававшая вещи в Интернете, потеряла 65 тыс. рублей

В Тольятти с 42-летней жительницей — сотрудницей нефтехимического предприятия — в одном из мессенджеров связался незнакомец. Мужчина пояснил, что хочет приобрести вещи, которые тольяттинка выставила на продажу в сети Интернет.

Обманным способом собеседник узнал у женщины данные ее банковской карты, с помощью которых получил доступ в мобильное приложение банка, а затем оформил на ее имя кредит на 65 тыс. руб. и перевел их на другой счет.

Женщина обратилась за помощью в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.