Тольяттинка, продававшая вещи в Интернете, потеряла 65 тыс. рублей

В Тольятти с 42-летней жительницей — сотрудницей нефтехимического предприятия — в одном из мессенджеров связался незнакомец. Мужчина пояснил, что хочет приобрести вещи, которые тольяттинка выставила на продажу в сети Интернет.
Обманным способом собеседник узнал у женщины данные ее банковской карты, с помощью которых получил доступ в мобильное приложение банка, а затем оформил на ее имя кредит на 65 тыс. руб. и перевел их на другой счет.
Женщина обратилась за помощью в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне