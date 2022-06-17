Тольяттинца обвиняют в попытке убить племянника

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 30-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, вечером 6 марта 2022 г. мужчина выпивал с братом и племянником в комнате общежития на ул. Победы. Тольяттинец поссорился с братом, началась драка, в которую вмешался 18-летний племянник. В итоге обвиняемый два раза ударил парня ножом в грудь и живот.
Позже мужчина объяснил, что конфликт начался из-за спора о наследстве - комнате, в которой жила их мать.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне