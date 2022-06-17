Тольяттинца обвиняют в попытке убить племянника

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 30-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, вечером 6 марта 2022 г. мужчина выпивал с братом и племянником в комнате общежития на ул. Победы. Тольяттинец поссорился с братом, началась драка, в которую вмешался 18-летний племянник. В итоге обвиняемый два раза ударил парня ножом в грудь и живот.

Позже мужчина объяснил, что конфликт начался из-за спора о наследстве - комнате, в которой жила их мать.