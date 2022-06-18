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ДТП Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП с машиной Росгвардии в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 июня, ночью по предварительным данным, в Жигулевске произошло ДТП с участием машины — такси и легкового автомобиля с логотипом Росгвардии, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как предполагают в обсуждениях посетители соцсетей, автомобиль Lada Vesta якобы ехал по главной дороге, его не пропустил другой автомобиль.

"Водитель Lada Vesta не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. Водитель и пассажир автомобиля Росгвардии находятся в тяжелом состоянии", — пишут очевидцы.

Другие свидетели подтверждают, что все участники ДТП живы. Водителя и пассажира автомобиля Росгвардии увезли на автомобиле реанимации в Тольятти.

По предварительным данным источника Волга Ньюс в оперативных структурах, в данном ДТП пострадали оба водителя и пассажир одной из машин.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области, в свою очередь, уточнили, что 18 июня в Жигулевске произошло столкновение автомобиля Lada Vesta со служебным автомобилем вневедомственной охраны Росгвардии.

"В результате столкновения пострадали сотрудники. По факту случившегося назначено разбирательство", — пояснили в пресс-службе Управления Россгвардии по Самарской области.
Обстоятельства случившегося выясняются.

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