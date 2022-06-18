Очевидцы сообщили о ДТП с машиной Росгвардии в Жигулевске

В субботу, 18 июня, ночью по предварительным данным, в Жигулевске произошло ДТП с участием машины — такси и легкового автомобиля с логотипом Росгвардии, об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как предполагают в обсуждениях посетители соцсетей, автомобиль Lada Vesta якобы ехал по главной дороге, его не пропустил другой автомобиль.
"Водитель Lada Vesta не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение. Водитель и пассажир автомобиля Росгвардии находятся в тяжелом состоянии", — пишут очевидцы.
Другие свидетели подтверждают, что все участники ДТП живы. Водителя и пассажира автомобиля Росгвардии увезли на автомобиле реанимации в Тольятти.
По предварительным данным источника Волга Ньюс в оперативных структурах, в данном ДТП пострадали оба водителя и пассажир одной из машин.
В пресс-службе Управления Росгвардии по Самарской области, в свою очередь, уточнили, что 18 июня в Жигулевске произошло столкновение автомобиля Lada Vesta со служебным автомобилем вневедомственной охраны Росгвардии.
"В результате столкновения пострадали сотрудники. По факту случившегося назначено разбирательство", — пояснили в пресс-службе Управления Россгвардии по Самарской области.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...