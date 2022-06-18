В Сызрани водитель такси спас собаку и покалечил пассажира

В Сызрани в ДТП пострадал пассажир такси, которого с места аварии госпитализировали в городскую больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, 52-летний житель Сызрани, водитель одной из таксомоторных организаций, рано утром вез пассажира в сторону ул. Гидротурбинная и превысив скорость, выехал на обочину и совершил наезд на препятствие. В ДТП пострадал пассажир такси — 32-летний местный житель.
По словам водителя, по проезжей части дороги в попутном ему направлении шла собака, которая неожиданно бросилась на проезжую часть. Стремясь предотвратить наезд на животное, он повернул руль вправо, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево.
По заключению медицинской экспертизы установлено, что пострадавшему в аварии мужчине причинен тяжкий вред здоровью.
Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении водителя, допустившего ДТП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля располагал технической возможностью избежать происшествия, своевременно выполнив требования ПДД РФ, т. е. учтя дорожные и метеорологические условия, а также осуществляя постоянный контроль за движением транспортного средства.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...