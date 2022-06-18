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ДТП Происшествия

В Сызрани водитель такси спас собаку и покалечил пассажира

СЫЗРАНЬ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани в ДТП пострадал пассажир такси, которого с места аварии госпитализировали в городскую больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, 52-летний житель Сызрани, водитель одной из таксомоторных организаций, рано утром вез пассажира в сторону ул. Гидротурбинная и превысив скорость, выехал на обочину и совершил наезд на препятствие. В ДТП пострадал пассажир такси  — 32-летний местный житель.

По словам водителя, по проезжей части дороги в попутном ему направлении шла собака, которая неожиданно бросилась на проезжую часть. Стремясь предотвратить наезд на животное, он повернул руль вправо, не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в дерево. 

По заключению медицинской экспертизы установлено, что пострадавшему в аварии мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении водителя, допустившего ДТП, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

По заключению автотехнической экспертизы, в данной дорожно-транспортной ситуации водитель автомобиля располагал технической возможностью избежать происшествия, своевременно выполнив требования ПДД РФ, т. е. учтя дорожные и метеорологические условия, а также осуществляя постоянный контроль за движением транспортного средства.

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