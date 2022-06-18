Ирек Файзуллин: "Самарская область активно отрабатывает все механизмы инфраструктурного меню"

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин на ПМЭФ-2022 высоко оценил работу Самарской области в вопросе создания инфраструктуры.
Ирек Файзуллин подчеркнул, что 63-й регион показывает достойные результаты: "Самарская область активно отрабатывает все механизмы инфраструктурного меню. Выполняет задачу и по вводу жилья, и в целом по социально-культурным объектам, по применению механизмов ИБК, фонда национального благосостояния".
Министр напомнил, что на заседании правительственной комиссии по региональному развитию также принято решение по финансированию дороги "Обход Тольятти".
Интересы 63-го региона на совещании представлял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Тогда было принято решение, что 24 млрд руб. будут представлены концессионеру компанией "Дом.РФ".
Последние комментарии
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Чиновничья трагедия- как жить?