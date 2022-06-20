История на помойке: уникальный заводской музей оказался никому не нужен

Музей истории старейшего подшипникового завода Самары - 9 ГПЗ, ОАО "СПЗ" - может попросту исчезнуть, если в ближайшее время не придет на помощь городская администрация или не найдется неравнодушный спонсор. О нынешней судьбе уникальных экспонатов музея рассказала бывшая сотрудница завода, редактор корпоративной газеты СПЗ Ольга Огнева, обратившись в редакцию Волга Ньюс.

В 2018 году Самарский подшипниковый завод (бывший 9 ГПЗ) обанкротился и прекратил свое существование. В результате чего Народный исторический музей предприятия (звание было присвоено ему в 1975 году к 30-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне) может разделить участь завода - помещение будет продано с торгов, а бесценные реликвии, в том числе военных лет, окажутся на помойке.

По рассказам Ольги Огневой, музей создавался силами нескольких поколений заводчан и собирал под своей крышей на экскурсии не только сотрудников предприятия, но и школьников, студентов и, конечно, ветеранов-фронтовиков, окунавшихся в атмосферу далекой, страшной и героической фронтовой поры.

Сбор материалов для создания музейной экспозиции начался в середине 1950-х гг, когда руководство завода решило организовать рабочую группу по сохранению истории предприятия.

В музее хранится станок производства 1930-х годов, первый, изготовленный 18 марта 1942 года подшипник для танка Т-34, миномет и другая продукция завода тех лет, а также письма с фронта, похоронки, фотографии красноармейцев-подшипниковцев и их красноармейские книжки, боевые награды, военная форма и предметы быта. Отдельное место на стеллажах в хранилище музея занимают папки с заводскими газетами - с 1932 по 2018 гг.

Во многом благодаря заводу Куйбышев в годы Великой Отечественной войны был не просто запасной столицей, а еще и подшипниковой столицей. Т-34 - легендарный танк военной поры - был оснащен подшипниками, произведенными на этом заводе. Подшипники для авиации, гильзы для снарядов, литье для мин - все это делали на самарском подшипниковом.

Сейчас Народный музей боевой и трудовой славы 9ГПЗ находится в заброшенном производственном корпусе, с протекающей крышей, в ужасающем состоянии, а часть экспозиции утрачена.

В 2019 г. завод приборных подшипников, по сути, являющийся филиалом 4ГПЗ, выразил желание забрать на хранение музейные экспонаты. Но в итоге для музея так и не нашлось помещения.

В декабре 2020 г. о плачевной судьбе музея СПЗ Огнева рассказала руководству департамента культуры администрации Самары - Татьяне Шестопаловой и Светлане Лановенко, которые с пониманием и энтузиазмом отнеслись к предложению забрать экспонаты для городских музейных экспозиций.

Со своей стороны, сотрудники департамента сделали все возможное: оповестили о желании сохранить культурное наследие, передав его городу, конкурсного управляющего СПЗ Алексея Пономарева, сделали опись сохранившихся экспонатов. Однако процедура по передаче музея, обязательная для предприятия-банкрота, до сих пор не проведена.

Страницы истории

История завода, который в советские времена входил в группу Государственных подшипниковых заводов, начинается в 1932 году. Именно тогда был запущен в эксплуатацию Самарский железнодорожно-ремонтный завод (СаЖеРеЗ). Мощные кузнечный и литейный цеха данного завода стали основанием для эвакуации из Москвы осенью 1941 г. 1ГПЗ именно на площади СаЖеРеЗа.

В 1946 году безымянский филиал стал самостоятельным заводом - 9 ГПЗ, пережившим своего отца-основателя 4ГПЗ, закрывшегося в 2007 году.

С 1941 по 1945 гг. на 9ГПЗ было изготовлено 2 млн танковых (Т-34) подшипников, что обеспечивало ежегодное комплектование 30 тыс. броненосных машин; 630 тыс. авиационных подшипников, 260 тыс. автомобильных подшипников, 70 тыс. минометов, 5 млн артиллерийских снарядов и 500 тыс. гильз для них, 2,5 млн гранат и 45 тыс. тонн литья для мин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР "За заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-Морского флота в годы Великой Отечественной войны" Девятый Государственный подшипниковый завод награжден Орденом Отечественной войны I степени. За героический труд завод награжден орденом Ленина, 5000 рабочих завода награждены медалями "За доблестный труд".

На территории 9 ГПЗ в 1960-х годах установлен монумент в память о трудовом и боевом вкладе подшипниковцев в Победу в Великой Отечественной войне. В 1980-х годах здесь же, на территории, на Аллее Трудовой славы были установлены часовня и Вечный огонь с постаментом, где выбиты имена подшипниковцев, погибших на фронте. В День Победы здесь собирались заводчане и ветераны.

В 1992 г. 9 ГПЗ перешел в частную собственность и стал ОАО "Самарский подшипниковый завод".