На оперативном совещании в правительстве региона обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий

В понедельник, 20 июня, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Основными темами обсуждения стали исполнение федеральной программы комплексного развития сельских территорий, оперативная обстановка в регионе, ход реализации национальных проектов и выполнение плана первоочередных мер по обеспечению устойчивого экономического развития в условиях санкций.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов кратко охарактеризовал итоги участия региона в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который завершился накануне. "Самарская область была достойно представлена на форуме, мы привезли девелоперские проекты по комплексному развитию территорий, которые вызвали огромный интерес. Состоялось большое количество контактов, которые, конечно, будут продолжены. Было заключено множество соглашений с инвесторами на общую сумму более 70 миллиардов рублей, это достаточно большой объем. Если говорить о проектах, которые находились в стадии обсуждения с потенциальными инвесторами, то это сумма еще более внушительная, около 400 миллиардов рублей, и тут, коллеги, нам нужно предпринять значительные усилия, чтобы все эти договоренности воплотились в жизнь. Это непростая и очень большая работа по демонстрации инвестиционных преимуществ Самарской области, информирование об особенностях режима ведения бизнеса", — обратился Виктор Кудряшов к членам областного кабинета министров.

Председатель регионального правительства также отметил, что Самарская область сохранила позиции в десятке лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности.

О текущей оперативной ситуации на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 6 по 20 июня чрезвычайных происшествий в Самарской области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Текущий уровень воды в Волге в районе Самары составляет 29,10 см по Балтийской системе высот.

Олег Бойко сообщил, что к настоящему времени в 17 муниципальных образованиях области открыто 44 пляжа. Вместе с тем, отметил глава регионального МЧС, многие пляжи все еще подтоплены, а температура воды в Волге составляет всего 15-18 градусов. Поэтому руководители муниципалитетов призывают любителей пляжного отдыха воздержаться от купания в реке. С особой осторожностью относиться к водным процедурам советуют людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Значительно сократилось по сравнению с прошлым годом — в 4,5 раза — количество пожаров.

"Погодные условия способствуют сокращению числа пожаров, в первую очередь природных, но расслабляться ни в коем случае нельзя, летом риски пожаров остаются высокими, и все службы должны работать в режиме максимальной мобилизации", — прокомментировал Виктор Кудряшов.

Николай Абашин доложил о реализации в регионе федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В этом году на исполнение мероприятий программы Самарской области удалось привлечь 1,4 млрд средств федерального бюджета, еще 275 миллионов область получит дополнительно.

Задача госпрограммы — сделать сельскую местность привлекательной для проживания, в том числе для тех, кто рассматривает возможность переезда в село. Дороги, благоустройство, создание современной социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство современного жилья — эти и другие вопросы решает программа. Мероприятия программы "Комплексное развитие сельских территорий" реализуются в большинстве районов области.

В рамках программы сельские семьи получают выплаты на улучшение жилищных условий, которые могут использовать для строительства собственных домовладений. Для тех, кто предпочитает жилье на условиях социального найма, строятся 26 домов.

Работы по благоустройству 21 общественной территории идут по плану, рисков невыполнения работ нет.

В селе Старое Резяпкино Клявлинского района в рамках программы строятся детский сад, котельная и водонапорная башня. Министр сельского хозяйства и продовольствия отметил, что здесь наметилось отставание от графика строительства, связанное с удорожанием строительных материалов.

"Нужно ускорить работу. Есть эффективные механизмы, позволяющие застройщикам компенсировать рост стоимости строительных материалов. Необходимо формировать заявки, своевременно обращаться с этим вопросом в Правительство. Сейчас разгар строительного сезона, ни в коем случае нельзя терять время, — поставил задачу главе муниципалитета Виктор Кудряшов. — Хороший результат Клявлино показало по привлечению средств: 127 миллионов — это немало. Строительство нового детского сада, котельной, — это крупные объекты. Сейчас, пожалуйста, не подводите".

Одной из центральных тем стала устойчивость социально-экономического развития региона в условиях санкционного давления. Действует специальный план первоочередных действий, направленный на поддержку предприятий и стабилизацию потребительского рынка. О его исполнении доложил министр промышленности Андрей Шамин.

Смягчены условия льготного кредитования компаний за счет средства Фонда развития промышленности. В постоянном режиме региональное министерство промышленности информирует предприятия о федеральных мерах поддержки, о возможностях федерального сервиса импортозамещения. Существенно расширен список системообразующих предприятий, которые могут воспользоваться различными видами помощи от федерального центра.

Успешно прошел первый региональный маркет-фестиваль "Территория моды. Сделано в России". Достигнуты договоренности, что с начала июля в одном из торговых центров Самары заработает магазин, где на одной площадке будет представлена продукция самарских производителей и дизайнеров. Большое внимание уделяется организации новых продуктовых ярмарок: здоровая конкуренция позволит стабилизировать цены.

"В настоящее время очевидные проблемы есть только у автопрома, но вы знаете, что АвтоВАЗ возобновил работу, и есть планы по стабильному выпуску наиболее продаваемых моделей. Мы рассчитываем, что это, безусловно, положительно повлияет и на производителей автокомпонентов, многие из которых, кстати, достаточно диверсифицированы. По остальным направлениям и отраслям промышленности ситуация остается стабильной", — констатировал глава регионального кабмина.