На ПМЭФ обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области

В пятницу, 17 июня, в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялась встреча председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова с управляющим партнером ГК ФСК, генеральным директором ООО "ФСК РЕГИОН" Алексеем Алмазовым.

Участники встречи обсудили ряд инвестиционных проектов, связанных с комплексным развитием территорий в Самарской области. Отдельно рассмотрели схему застройки площадки у стадиона "Солидарность Самара Арена" в областном центре, где планируется возведение межвузовского кампуса на 5000 мест и жилого комплекса, и также проект создания района "Прибрежный парк" в Тольятти.

"Программа комплексного развития территорий, которая была утверждена решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — это будущее крупных городов. На Санкт-Петербургском экономическом форуме мы представили девелоперские проекты по комплексному развитию территорий, которые вызвали огромный интерес у участников форума. Состоялось огромное количество контактов, которые, конечно, будут продолжены. Проект развития территории вокруг стадиона "Солидарность Самара Арена" мы обсуждали, в том числе, с компанией "ФСК Регион", это крупнейшие девелоперы страны, которые входят в первую пятерку девелоперских компаний", — отметил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

"Самарская область, обладая мощным потенциалом, может стать значимой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе. Команда ФСК Регион готова предложить рынку Самарской области принципиально новый тип жилой недвижимости с созданием комфортной городской среды, реализацией сервисной модели, а также проекты апартаменто-гостиничного типа с повышенным уровнем комфорта", — подчеркнул управляющий партнер ГК ФСК, генеральный директор ООО "ФСК РЕГИОН" Алексей Алмазов.

ООО "Группа компаний ФСК" — одна из крупнейших федеральных девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. В структуру Группы входят собственные производственные мощности, генподрядные организации, технический заказчик и агентство недвижимости. ГК ФСК специализируется на строительстве жилых домов всех ценовых сегментов, коммерческой недвижимости, объектов энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. ГК ФСК возводит масштабные проекты жилой недвижимости с продуманными общественными пространствами для игр, спорта и проведения досуга. Девелопер предлагает жилые комплексы в местах с хорошей транспортной доступностью и развитой социальной инфраструктурой.