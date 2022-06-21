16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ПМЭФ обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей Игорь Комаров поздравил самарцев с Днем России Андрей Кислов: "Мы твердо и последовательно отстаиваем свои национальные интересы" Марат Хуснуллин отметил Самарскую область в числе лидеров по активности голосования за объекты для благоустройства

Федеральная власть Власть и политика

На ПМЭФ обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 17 июня, в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялась встреча председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова с управляющим партнером ГК ФСК, генеральным директором ООО "ФСК РЕГИОН" Алексеем Алмазовым.

Участники встречи обсудили ряд инвестиционных проектов, связанных с комплексным развитием территорий в Самарской области. Отдельно рассмотрели схему застройки площадки у стадиона "Солидарность Самара Арена" в областном центре, где планируется возведение межвузовского кампуса на 5000 мест и жилого комплекса, и также проект создания района "Прибрежный парк" в Тольятти.

"Программа комплексного развития территорий, которая была утверждена решением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина — это будущее крупных городов. На Санкт-Петербургском экономическом форуме мы представили девелоперские проекты по комплексному развитию территорий, которые вызвали огромный интерес у участников форума. Состоялось огромное количество контактов, которые, конечно, будут продолжены. Проект развития территории вокруг стадиона "Солидарность Самара Арена" мы обсуждали, в том числе, с компанией "ФСК Регион", это крупнейшие девелоперы страны, которые входят в первую пятерку девелоперских компаний", — отметил первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

"Самарская область, обладая мощным потенциалом, может стать значимой точкой роста экономики в Приволжском федеральном округе. Команда ФСК Регион готова предложить рынку Самарской области принципиально новый тип жилой недвижимости с созданием комфортной городской среды, реализацией сервисной модели, а также проекты апартаменто-гостиничного типа с повышенным уровнем комфорта", — подчеркнул управляющий партнер ГК ФСК, генеральный директор ООО "ФСК РЕГИОН" Алексей Алмазов.

ООО "Группа компаний ФСК" — одна из крупнейших федеральных девелоперских компаний, объекты которой представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калужской областях и Краснодарском крае. Основное направление ее деятельности — строительство жилья (комфорт- и бизнес-класса), коммерческой недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры. В структуру Группы входят собственные производственные мощности, генподрядные организации, технический заказчик и агентство недвижимости. ГК ФСК специализируется на строительстве жилых домов всех ценовых сегментов, коммерческой недвижимости, объектов энергетики, транспортной и социальной инфраструктуры. ГК ФСК возводит масштабные проекты жилой недвижимости с продуманными общественными пространствами для игр, спорта и проведения досуга. Девелопер предлагает жилые комплексы в местах с хорошей транспортной доступностью и развитой социальной инфраструктурой.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:54 Александр Винников получил звание генерал-лейтенанта полиции

Неплохо)

Дмитрий Лакоценин 19 июня 2018 07:53 Надежда Колесникова сложила полномочия депутата Госдумы

И ладненько, свято место пустым не останется.

Art Markin 20 февраля 2018 16:51 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?

Светуля Бр. 20 февраля 2018 13:44 Прокурором Самары назначен Никита Зубко

Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3