Стартовал прием абитуриентов на "Крылья Ростеха"-2022

Первые абитуриенты-высокобалльники, получив результаты ЕГЭ, подали документы на программу подготовки инженеров нового поколения "Крылья Ростеха" на базе Самарского университета им. С. П. Королева.
В минувшее воскресенье выпускники узнали результаты ЕГЭ по физике и, оценив свои баллы, начали подавать заявки на участие в проекте "Крылья Ростеха". В этом году "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет имени С. П. Королева расширили набор студентов для обучения в группе "Крылья Ростеха". Осваивать профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей будут 40 человек, которых с первого дня трудоустроят на предприятие, они будут учиться по специальной углубленной программе и получать стипендию от будущего работодателя от 20 до 35 тыс. рублей.
Одним из первых о желании стать моторостроителем с новейшими компетенциями заявил Степан Григорьев, выпускник школы в селе Ягодное Самарской области. Он узнал о возможности получить профессию конструктора-двигателестроителя на особых условиях от своего товарища. Степан увлекается ротоботехникой и конструированием, в его портфолио дипломы победителя различных технических конкурсов. "Мечтаю работать в перспективной компании и заниматься любимым делом", — поделился абитуриент.
Егор Огурцов закончил школу в Энгельсе. Он блестяще сдал профильные ЕГЭ, профессионально занимается академической греблей, чемпион России, кандидат в мастера спорта.
Матвей Попов — золотой медалист из Тольятти, призер олимпиады по математическому моделированию-2022. "С детства интересуюсь авиацией и космонавтикой, разработкой и производством летательных аппаратов, рассказал о себе Матвей. — Разбираюсь в строении и функционировании основных узлов самолета и ракеты-носителя, понимаю принципы работы авиационных двигателей. Люблю создавать что-то своими руками, увлекаюсь радиотехникой, электроникой, компьютерной техникой, аэрофотосъёмкой, в свободное время летаю в авиасимуляторе. Мечтаю связать свою жизнь с авиацией!"
Первый набор в рамках проекта "Крылья Ростеха" состоялся в прошлом году. Перспективные и мотивированные студенты уже получили рабочую профессию, влились в коллектив "ОДК-Кузнецов", проходят практику на производстве. Абитуриенты этого года имеют возможность подать документы на конкурсный отбор до 5 июля, договор о целевом обучении подписывается уже 20 июля.
Узнать порядок приема документов и прохождения конкурса можно по телефону учебного центра "ОДК-Кузнецов" 8 (905) 300-44-80.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.