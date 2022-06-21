Стартовал прием абитуриентов на "Крылья Ростеха"-2022

Первые абитуриенты-высокобалльники, получив результаты ЕГЭ, подали документы на программу подготовки инженеров нового поколения "Крылья Ростеха" на базе Самарского университета им. С. П. Королева.

В минувшее воскресенье выпускники узнали результаты ЕГЭ по физике и, оценив свои баллы, начали подавать заявки на участие в проекте "Крылья Ростеха". В этом году "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет имени С. П. Королева расширили набор студентов для обучения в группе "Крылья Ростеха". Осваивать профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей будут 40 человек, которых с первого дня трудоустроят на предприятие, они будут учиться по специальной углубленной программе и получать стипендию от будущего работодателя от 20 до 35 тыс. рублей.

Одним из первых о желании стать моторостроителем с новейшими компетенциями заявил Степан Григорьев, выпускник школы в селе Ягодное Самарской области. Он узнал о возможности получить профессию конструктора-двигателестроителя на особых условиях от своего товарища. Степан увлекается ротоботехникой и конструированием, в его портфолио дипломы победителя различных технических конкурсов. "Мечтаю работать в перспективной компании и заниматься любимым делом", — поделился абитуриент.

Егор Огурцов закончил школу в Энгельсе. Он блестяще сдал профильные ЕГЭ, профессионально занимается академической греблей, чемпион России, кандидат в мастера спорта.

Матвей Попов — золотой медалист из Тольятти, призер олимпиады по математическому моделированию-2022. "С детства интересуюсь авиацией и космонавтикой, разработкой и производством летательных аппаратов, рассказал о себе Матвей. — Разбираюсь в строении и функционировании основных узлов самолета и ракеты-носителя, понимаю принципы работы авиационных двигателей. Люблю создавать что-то своими руками, увлекаюсь радиотехникой, электроникой, компьютерной техникой, аэрофотосъёмкой, в свободное время летаю в авиасимуляторе. Мечтаю связать свою жизнь с авиацией!"

Первый набор в рамках проекта "Крылья Ростеха" состоялся в прошлом году. Перспективные и мотивированные студенты уже получили рабочую профессию, влились в коллектив "ОДК-Кузнецов", проходят практику на производстве. Абитуриенты этого года имеют возможность подать документы на конкурсный отбор до 5 июля, договор о целевом обучении подписывается уже 20 июля.

Узнать порядок приема документов и прохождения конкурса можно по телефону учебного центра "ОДК-Кузнецов" 8 (905) 300-44-80.