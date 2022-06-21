Самарский дирижер Филиппо Десси вышел во II тур международного конкурса им. С.В.Рахманинова

Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В.Рахманинова проходит с 14 по 27 июня в Москве. В нем участвуют музыканты из России, Беларуси, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Словении, Китая, Сингапура, Бразилии и США.

По решению членов жюри во II тур Международного конкурса им. С.В.Рахманинова по специальности "Дирижирование" прошли 12 дирижеров: Филиппо Десси (Италия), представляющий Самарскую филармонию, Алексей Рубин (Россия), Тилен Дракслер (Словения), Филипп Селиванов (Россия), Клеман Нонсьё (Франция), Николай Цинман (Россия), Хаожань Ли (Китай), Арсений Шупляков (Россия), Гурген Петросян (Россия), Иван Никифорчин (Россия), Алексей Моргунов (Россия), Михаил Мосенков (Россия).

Конкурс учредили в преддверии 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова: этот юбилей отметят в 2023 году. Художественным руководителем мероприятия стал пианист, народный артист России Денис Мацуев. Он же возглавил жюри конкурса по специальности "фортепиано". Дирижерские состязания курирует Валерий Гергиев, а конкурс композиторов - Александр Чайковский.

I тур по специальности "Дирижирование" проходил с 18 по 20 июня в Концертном зале имени Чайковского. 25 конкурсантов должны были пройти с оркестром два произведения в формате открытой репетиции - симфоническую фантазию "Скала " Сергея Рахманинова и партию из симфонии Вольфганга Амадея Моцарта или Людвига ван Бетховена (на выбор участника).

В профессиональное жюри каждой специальности вошли дирижеры, исполнители и педагоги из разных стран мира. Россию среди них представляют Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Борис Березовский, Владимир Виардо и другие.

Смотрите выступление нашего дирижера Филиппо Десси сегодня, 21 июня, в 14:00 (по московскому времени) по ссылке на сайте.

Трансляция будет также доступна по ссылкам в социальной сети "ВКонтакте".