Автобус №41 в Самаре следует в объезд

По сообщению департамента транспорта Самары, на ул. Физкультурной ведутся дорожные работы.

Речь идет об участке от ул. Краснодонской до пр. Кирова. Объезд автобусов маршрута № 41 по ул. Победы, пр. Кирова, без заезда на пл. Кирова и далее по маршруту в направлении 15 микрорайона.