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Общество

На информирование о своих налоговых долгах подписались более 23 тыс. граждан и организаций

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 23 тыс. пользователей — физических и юридических лиц подписались на рассылку сообщений о задолженности по налогам. Такой сервис от ФНС России в последнее время становится все популярнее. Для сравнения: в декабре 2021 г. было около 1 тыс. подписчиков, то есть за первое полугодие 2022 г. эта цифра выросла в 23 раза.

Услуга бесплатная. Чтобы ею воспользоваться, нужно подать согласие на информирование лично, направить по почте или через представителя.

Самый быстрый и удобный способ подписки предоставлен в Личном кабинете налогоплательщика — физического лица. Для этого достаточно в разделе "Обращения по жизненным ситуациям" (вкладка "Прочие ситуации") выбрать форму документа "Согласие (отказ) на информирование о задолженности", определить удобный способ информирования (СМС или E-mail) и подписать документ. Организации могут подать согласие на информирование по телекоммуникационным каналам связи.

Примерно раз в квартал налоговая служба пришлет СМС или электронное письмо с информацией о задолженности. Перейдя по ссылке в сообщении на официальный сайт ФНС России, нужно выбрать категорию плательщика, интересующий вопрос или ситуацию, например, как оплатить долг или что делать, если не согласен с суммой долга.

Оплатить налоги можно в мобильном приложении "Налоги ФЛ", в Личном кабинете налогоплательщика или на госуслугах.

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