На информирование о своих налоговых долгах подписались более 23 тыс. граждан и организаций

Более 23 тыс. пользователей — физических и юридических лиц подписались на рассылку сообщений о задолженности по налогам. Такой сервис от ФНС России в последнее время становится все популярнее. Для сравнения: в декабре 2021 г. было около 1 тыс. подписчиков, то есть за первое полугодие 2022 г. эта цифра выросла в 23 раза.
Услуга бесплатная. Чтобы ею воспользоваться, нужно подать согласие на информирование лично, направить по почте или через представителя.
Самый быстрый и удобный способ подписки предоставлен в Личном кабинете налогоплательщика — физического лица. Для этого достаточно в разделе "Обращения по жизненным ситуациям" (вкладка "Прочие ситуации") выбрать форму документа "Согласие (отказ) на информирование о задолженности", определить удобный способ информирования (СМС или E-mail) и подписать документ. Организации могут подать согласие на информирование по телекоммуникационным каналам связи.
Примерно раз в квартал налоговая служба пришлет СМС или электронное письмо с информацией о задолженности. Перейдя по ссылке в сообщении на официальный сайт ФНС России, нужно выбрать категорию плательщика, интересующий вопрос или ситуацию, например, как оплатить долг или что делать, если не согласен с суммой долга.
Оплатить налоги можно в мобильном приложении "Налоги ФЛ", в Личном кабинете налогоплательщика или на госуслугах.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !