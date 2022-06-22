"Росгосстрах": в июне больше вероятность ДТП с животными

От автомобилистов, путешествующих по загородным дорогам страны, июнь требует особого внимания — именно в этом месяце случается больше всего происшествий с животными, свидетельствует статистика "Росгосстраха". Так, например, в июне 2021 года компания зафиксировала ровно 100 страховых событий по договорам каско и ОСАГО, причиной которых стало столкновение с животным или наезд на него. Это на 20% больше чем в мае и на 24% больше чем в сентябре — в эти два месяца прошлого года было также довольно много страховых случаев с участием различных животных и птиц. Всего же в 2021-м в компании зафиксировали 743 таких факта. И 119 в этом году.

"Количество происшествий с животными традиционно возрастает в сезон отпусков, когда многие отправляются в поездки на автомобилях, также повышенной "аварийностью" отличается январь с его большим количеством выходных, — говорит начальник Управления выплат по автострахованию Александр Казимов. — К счастью, в этом году количество страховых случаев с животными существенно сократилось, за первые 5 месяцев мы зарегистрировали в два с лишним раза меньше таких происшествий, чем годом ранее. Но тенденция та же — пик пришелся на январь, когда было 44 события. Судить о мае и июне 2022 года еще рано, поскольку страхователи часто обращаются в компанию с некоторым запозданием. Но не думаю, что предстоящие летние месяцы станут исключением из правил — а значит, автомобилистам следует быть осторожнее".

Особо внимательным следует быть, передвигаясь на автомобиле по Пермскому краю, Удмуртии, Свердловской области, Татарстану и Тверской области. Эти регионы являются лидерами антирейтинга по количеству зафиксированных страховых событий с животными. Также в десятку отличающихся повышенной аварийностью вошли Вологодская, Ленинградская, Смоленская, Московская и Нижегородская области.

Как отмечают специалисты "Росгосстраха", следствием столкновения с птицами бывают в основном незначительные повреждения вроде трещин на стеклах и фарах и сломанных радиаторных решеток. Последствия столкновения с крупными представителями фауны — лосями, косулями, коровами, как правило, гораздо серьезнее — в том числе и для них самих. Так, в прошлом году "Росгосстрах" осуществил более 13 выплат по каско в размере свыше миллиона рублей после ДТП с животными. Самая большая из них — свыше 1,9 млн рублей — была после происшествия в Пермском крае. В этом году пока самая крупная выплата составила 688 тыс. рублей после столкновения с животным в Кировской области.

По ОСАГО за погибших в ДТП животных "Росгосстрах" больше всего возместил в Вологодской области — 400 тыс. рублей за погибшего в столкновении с транспортным средством зубра.