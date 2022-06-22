"Росгосстрах": в июне больше вероятность ДТП с животными

От автомобилистов, путешествующих по загородным дорогам страны, июнь требует особого внимания — именно в этом месяце случается больше всего происшествий с животными, свидетельствует статистика "Росгосстраха". Так, например, в июне 2021 года компания зафиксировала ровно 100 страховых событий по договорам каско и ОСАГО, причиной которых стало столкновение с животным или наезд на него. Это на 20% больше чем в мае и на 24% больше чем в сентябре — в эти два месяца прошлого года было также довольно много страховых случаев с участием различных животных и птиц. Всего же в 2021-м в компании зафиксировали 743 таких факта. И 119 в этом году.
"Количество происшествий с животными традиционно возрастает в сезон отпусков, когда многие отправляются в поездки на автомобилях, также повышенной "аварийностью" отличается январь с его большим количеством выходных, — говорит начальник Управления выплат по автострахованию Александр Казимов. — К счастью, в этом году количество страховых случаев с животными существенно сократилось, за первые 5 месяцев мы зарегистрировали в два с лишним раза меньше таких происшествий, чем годом ранее. Но тенденция та же — пик пришелся на январь, когда было 44 события. Судить о мае и июне 2022 года еще рано, поскольку страхователи часто обращаются в компанию с некоторым запозданием. Но не думаю, что предстоящие летние месяцы станут исключением из правил — а значит, автомобилистам следует быть осторожнее".
Особо внимательным следует быть, передвигаясь на автомобиле по Пермскому краю, Удмуртии, Свердловской области, Татарстану и Тверской области. Эти регионы являются лидерами антирейтинга по количеству зафиксированных страховых событий с животными. Также в десятку отличающихся повышенной аварийностью вошли Вологодская, Ленинградская, Смоленская, Московская и Нижегородская области.
Как отмечают специалисты "Росгосстраха", следствием столкновения с птицами бывают в основном незначительные повреждения вроде трещин на стеклах и фарах и сломанных радиаторных решеток. Последствия столкновения с крупными представителями фауны — лосями, косулями, коровами, как правило, гораздо серьезнее — в том числе и для них самих. Так, в прошлом году "Росгосстрах" осуществил более 13 выплат по каско в размере свыше миллиона рублей после ДТП с животными. Самая большая из них — свыше 1,9 млн рублей — была после происшествия в Пермском крае. В этом году пока самая крупная выплата составила 688 тыс. рублей после столкновения с животным в Кировской области.
По ОСАГО за погибших в ДТП животных "Росгосстрах" больше всего возместил в Вологодской области — 400 тыс. рублей за погибшего в столкновении с транспортным средством зубра.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.