Страховой Дом ВСК стал официальным страховщиком мультиспортивной гонки 4 Islands SwimRun St.Petersburg.
Соревнования пройдут 2 июля и состоятся в России впервые в городской среде. Участники пробегут по тропинкам и аллеям парковых ансамблей Санкт-Петербурга и проплывут по открытой воде вдоль островов. В забеге планируется участие порядка 300 человек.
На основе партнерства ВСК предоставит полисы страхования от несчастного случая всем участникам SwimRun. В самой гонке примет участие команда петербургского филиала Страхового Дома.
"Не так давно мы провели благотворительный челлендж "ВСК GO!", в котором более 2 тысяч человек бегали, ходили, плавали и катались на лыжах, преодолев 303 тысячи километров. Теперь ВСК с радостью поддержит гонку SwimRun в Санкт-Петербурге. В ней планируют участвовать люди со всей страны, и мы защитим каждого от расходов при несчастных случаях, а участие в гонке сотрудников ВСК поможет еще больше сплотить нашу мотивированную и профессиональную команду. Уверен, что такой большой спортивный праздник пройдет успешно и поспособствует развитию физической культуры в России", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
"Идея проведения гонки в городских условиях зародилась ещё в 2020 году и за два года трансформировалась в нечто уникальное и неповторимое. 4 Islands Swimrun St.Petersburg — единство пловцов, бегунов, триатлетов и приверженцев активного образа жизни со всей России, собравшихся в самом сердце Петербурга, чтобы преодолевать себя и ставить новые рекорды", — отметил Дмитрий Егоров, спортивный директор 4 Islands Swimrun St.Petersburg.
SwimRun — уникальный и совсем молодой вид мультигонки, который сочетает в себе бег и плавание. В России появился всего лишь в 2015 году и с каждым годов завоевывает все больше сердец своей необычностью, ведь на протяжении всей гонки у спортсменов нет никаких транзитных зон и этапы плавания сменяются этапами бега одним за другим не один раз.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.