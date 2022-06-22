Дмитрий Богданов рассказал подробности о проекте создания межвузовского кампуса в Самарской области

Рядом со стадионом "Самара Солидарность Арена" планируется построить международный межвузовский кампус IT-направления. Соглашение о намерениях реализации столь масштабного проекта было подписано на ПМЭФ-2022.

Документ заверил подписью министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Со стороны ООО "ПроШкола" (Группа ВЭБ.РФ) соглашение подписала исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор группы компаний "ПроШкола" Алиса Денисова.

"Кампус станет частью университетского городка и будет рассчитан на 5 000 мест. В нем будут созданы комфортные условия для проживания студентов из разных уголков России и других стран, — рассказал глава областного минэкономразвития. — Проект является одним из приоритетных для Правительства региона и Губернатора Дмитрия Азарова, и партнерство с Группой ВЭБ.РФ дает уверенность в скорой реализации этих масштабных планов. К созданию объекта будут подключены наши ведущие научные и инвестиционные площадки. Сам кампус внесет серьезный вклад в развитие ведущих отраслей региона и станет серьезной точкой роста науки и образования в России", — резюмировал министр.

В кампусе будут созданы площадки по ключевым направлениям развития Самарской области — машиностроению, космической промышленности, медицине. Это даст студентам возможность создавать новые продукты и реализовывать совместные проекты.

Актуальность создания такой площадки для региона очевидна — в настоящее время на территории Самарской области работают 24 вуза. Общее количество студентов постоянно увеличивается и в текущем учебном году составило более 97 тысяч человек. Ключевым участником проекта станет ФГАОУ ВО "Самарский Национальный С. П. Королёва".

Создание международного межвузовского кампуса в Самаре будет происходить при участии развивающегося научно-образовательного центра "Инженерия будущего" и резидентов ключевых инвестиционных площадок: индустриальных парков, особой экономической зоны "Тольятти", территорий опережающего развития в Тольятти и Чапаевске, а также технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

"В настоящее время областным Правительством совместно с компанией "ПроШкола" и агентским блоком госкорпорации "ВЭБ.РФ" прорабатывается концепция реализации проекта для подачи заявки региона на получение софинансирования из средств федерального бюджета. Для этого сформирована проектная команда, в состав которой вошли представители профильных министерств, потенциальных инвесторов, вузов и НОЦ "Инженерия будущего", — рассказал Дмитрий Богданов.

"Привлекая ресурсы крупнейших финансовых организаций, мы уверены, что можем это делать в срок, ритмично финансировать стройку, и с уверенностью смотрим на новый проект по возведению межвузовского кампуса. Для нас это знаковый объект, так как это будет первый проект по кампусам в группе ВЭБ", — подчеркнула Алиса Денисова.