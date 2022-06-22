Дмитрий Богданов рассказал подробности о проекте создания межвузовского кампуса в Самарской области

Рядом со стадионом "Самара Солидарность Арена" планируется построить международный межвузовский кампус IT-направления. Соглашение о намерениях реализации столь масштабного проекта было подписано на ПМЭФ-2022.
Документ заверил подписью министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Со стороны ООО "ПроШкола" (Группа ВЭБ.РФ) соглашение подписала исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ, генеральный директор группы компаний "ПроШкола" Алиса Денисова.
"Кампус станет частью университетского городка и будет рассчитан на 5 000 мест. В нем будут созданы комфортные условия для проживания студентов из разных уголков России и других стран, — рассказал глава областного минэкономразвития. — Проект является одним из приоритетных для Правительства региона и Губернатора Дмитрия Азарова, и партнерство с Группой ВЭБ.РФ дает уверенность в скорой реализации этих масштабных планов. К созданию объекта будут подключены наши ведущие научные и инвестиционные площадки. Сам кампус внесет серьезный вклад в развитие ведущих отраслей региона и станет серьезной точкой роста науки и образования в России", — резюмировал министр.
В кампусе будут созданы площадки по ключевым направлениям развития Самарской области — машиностроению, космической промышленности, медицине. Это даст студентам возможность создавать новые продукты и реализовывать совместные проекты.
Актуальность создания такой площадки для региона очевидна — в настоящее время на территории Самарской области работают 24 вуза. Общее количество студентов постоянно увеличивается и в текущем учебном году составило более 97 тысяч человек. Ключевым участником проекта станет ФГАОУ ВО "Самарский Национальный С. П. Королёва".
Создание международного межвузовского кампуса в Самаре будет происходить при участии развивающегося научно-образовательного центра "Инженерия будущего" и резидентов ключевых инвестиционных площадок: индустриальных парков, особой экономической зоны "Тольятти", территорий опережающего развития в Тольятти и Чапаевске, а также технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".
"В настоящее время областным Правительством совместно с компанией "ПроШкола" и агентским блоком госкорпорации "ВЭБ.РФ" прорабатывается концепция реализации проекта для подачи заявки региона на получение софинансирования из средств федерального бюджета. Для этого сформирована проектная команда, в состав которой вошли представители профильных министерств, потенциальных инвесторов, вузов и НОЦ "Инженерия будущего", — рассказал Дмитрий Богданов.
"Привлекая ресурсы крупнейших финансовых организаций, мы уверены, что можем это делать в срок, ритмично финансировать стройку, и с уверенностью смотрим на новый проект по возведению межвузовского кампуса. Для нас это знаковый объект, так как это будет первый проект по кампусам в группе ВЭБ", — подчеркнула Алиса Денисова.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.