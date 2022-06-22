Самарская школьница участвует в патриотическом проекте "Поезд памяти"

С 21 июня по 3 июля 100 российских школьников принимают участие в проекте "Поезд памяти". Специальный состав в течение двух недель проедет по местам боевой славы двух стран, где разворачивались бои против фашистской Германии. Среди участников акции — самарская школьница Елизавета Юркова.

Поезд Памяти, инициированный председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой, отправился с Белорусского вокзала в Брест, где 21 июня стартовали мероприятия патриотического культурно-образовательного проекта. Вместе с российскими десятиклассниками из Москвы выехал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Участниками проекта стали 200 учащиеся десятых классов общеобразовательных школ Российской Федерации и Республики Беларусь — по 100 человек с каждой стороны. Все они победители олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны.

Участникам проекта предстоит большое путешествие по 15 городам, связанным с историей Великой Отечественной войны — восьми субъектам РФ и семи городам Беларуси. Они посетят Брест, Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Кубинку, Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Оршу, Могилев, Гомель. 3 июля проект завершится в Минске.

Для молодых людей это возможность соприкоснуться с историей, с подвигами предшествующих поколений. Кроме того, они смогут установить прямые молодежные контакты между регионами и просто подружиться. В проекте участвуют подростки из всех 85 регионов страны.

Как считает Андрей Кислов, "Поезд памяти" имеет большое воспитательное значение. "Мы не должны допустить фальсификации нашей славной истории. Личное участие детей в подобных акциях способствует сохранению исторической памяти, передаче этих знаний новым поколениям", — уверен сенатор. По его мнению, проект поможет сближению молодежи России и Беларуси, формированию уважительного отношения и понимания значимости героических подвигов их дедов и прадедов, а также знакомству с культурой и традициями двух государств.

По словам Константина Косачева, на будущий год этот проект может быть предложен партнерам из ЕАЭС, потом СНГ, и в юбилейный год 80-летия Победы планируется привлечь к проекту участников в том числе из других стран, которые воевали в составе антигитлеровской коалиции.

В 4 часа утра 22 июня участники проекта приняли участие в митинге-реквиеме, который состоялся в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". В ходе мероприятия также прошла церемонии возложения цветов.

Патриотический проект "Поезд Памяти" реализуется Советом Федерации в партнерстве с ОАО "Российские железные дороги", Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО "Большая перемена" при поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.