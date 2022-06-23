В Самарской области начался сбор садовой земляники

Крупнейшие предприятия-производители земляники садовой на территории Самарской области приступили к сбору ягод. В прошлом году валовой сбор ягодных культур, в том числе земляники садовой, клубники, малины, смородины, крыжовника и других, в сельскохозяйственных предприятиях региона составил более 420 тонн, в хозяйствах всех категорий, включая хозяйства населения, — 19 тыс. тонн. В планах на этот год — собрать еще больше урожая.

Одним из важнейших направлений деятельности в условиях санкций является обеспечение продовольственной безопасности региона за счет увеличение производства качественной местной продукции. Такую задачу перед местными сельхозпроизводителями поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Речь идет не только о производстве товаров первой необходимости — хлебе и молоке. Агропромышленный комплекс региона специализируется и на производстве овощной и плодово-ягодной продукции.

В 2021 г. садоводческими предприятиями на территории региона собрано более 12 тыс. тонн плодово-ягодной продукции. Развитию промышленного садоводства в Самарской области способствует государственная поддержка из областного и федерального бюджетов. Субсидии предполагают возмещение части затрат, понесенных производителями сельхозтоваров на проведение уходовых работ, выкорчевку старых садов, закладку новых. В 2021 г. на данные мероприятия направлено более 41 млн рублей. Средства позволили заложить более 120 га новых интенсивных садов.

В 2022 г. на данные цели в бюджете запланировано 50 млн рублей. Планируется ввести в эксплуатацию порядка 200 га новых интенсивных садов.

"Очень радует, что хозяйства используют интенсивные технологии и получают прекрасный результат, — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев. — Импортозамещению сельхозпродукции и на федеральном уровне, и на региональном уделяется особое внимание. В 2022 . лимиты на льготное краткосрочное кредитование для сельхозтоваропроизводителей Самарской области были увеличены втрое. Это позволило нашим аграриям своевременно подготовиться к новому полевому сезону".

АО "Сургутское" в этом году планирует собрать значительно больше урожая, чем в предыдущие годы.

"План производства плодов в этом году выше, чем, например, в 2016 г., в 4 раза, — рассказала исполнительный директор АО "Сургутское" Елена Кардаполова. — Многие жители Самарской области удивляются, что мы выращиваем ягоду в товарных количествах. А между тем мы планируем в этом году собрать более 80 тонн земляники сортов "азия", "брилла", "роксана", "джоли". При этом сейчас мы начинаем выращивать собственную рассаду. В следующем году высадим свою репродукцию".

Кроме того, предприятие выращивает и другие ягоды — черную смородину, малину, черноплодную рябину, но основная специализация — яблоки. Сельхозпроизводители активно участвуют в импортозамещении: за ростом площадей посадок следует увеличение урожаев.

Предприятие занимается не только выращиванием, но и переработкой плодово-ягодной продукции. Из яблок делают пюре для кондитерских фабрик, а всю остальную продукцию — повидло, варенье, яблоки — продают под торговой маркой "ЯФО".