Нападающий Павел Чернов подписал контракт с "Ладой"

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с нападающим Павлом Черновым. Срок соглашения — один сезон.

Нападающий Чернов в сезоне 2021/22 выступал в чемпионате Белоруссии за "Шахтер". В 53 матчах регулярного чемпионата он набрал 32 (9+23) очков, а в 11 матчах плей-офф Павел заработал 4 (1+3) очка.

Чернов имеет за плечами 12 сезонов в КХЛ, где выступал за "Атлант", "Витязь", "Северсталь", рижское "Динамо" и "Спартак". Всего на счету Павла 434 матча в рамках регулярного чемпионата, где он набрал 174 (77+97) очка, и 5 (2+3) очков в 11 матчах плей-офф.