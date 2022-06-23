Самарская короткометражка "Как обычно" победила на кинофестивале Short to the Point

Короткометражный фильм "Как обычно" самарского режиссера Антона Долганова по сценарию Марии Якутиной стал победителем международного кинофестиваля Short to the Point (Румыния) в номинации "Лучшая комедия".
Премьера картины состоялась 28 марта в ЦРК "Художественный". Фильм рассказывает о том, как молодой и успешный архитектор и его семья отправляются в отпуск на свою малую родину, чтобы отдохнуть с другом детства и его семьей. Они идут на ближайший пляж. Однако день приятной ностальгии сменяется соревнованием "кто круче".
Благодаря победе в Short to the Point с фильмом "Как обычно" познакомятся зрители из других стран. Картину представят с английскими субтитрами. Любая короткометражка, включенная в программу Short to the Point, будет демонстрироваться в рамках других значимых мероприятий, например на THE SHORT FILMS FACTORY — проекте, который проходит в Бухаресте и других крупных городах Румынии и зарубежья.
По словам режиссера, сейчас команда уже готовится к съемкам новой короткометражной ленты. "В день, когда я узнал, что мы получили награду, я отправился с близкими на место сьемок — дикий и очень атмосферный волжский пляж. Поддался ностальгии, захотелось вернуться в наш единственный съемочный день. Можно сказать, что с этой победой сбылась моя первая режиссерская мечта. Ребята, все участники кинопроекта тоже очень рады и это вдохновляет и заряжает на будущие киносъемки. И все мы понимаем, что в сегодняшних реалиях получить зарубежную награду — тоже своего рода достижение. Приятно осознавать, что самарский фильм увидят кинолюбители из других стран. История на этом не заканчивается, и мы надеемся, что попадем на живые показы "Как обычно" в Румынии". Сейчас мы готовимся к съемкам нового фильма и серии питчингов на которых расскажем о том, как мы снимаем кино", — рассказал режиссер, руководитель видеостудии MODJO FILMS Антон Долганов.
Съемки "Как обычно" прошли на диком волжском пляже в последние дни лета 2021 г., и авторам удалось максимально передать ту самую атмосферу самарской "ЗаВолги".
В главных ролях артисты самарских театров: Юрий Коннов, Владимир Мухтаров, Виолетта Шулакова, Любовь Тювилина и начинающие актеры-дети Полина Четаева и Кирилл Боков, которые наравне со взрослыми отработали полный съемочный день.
Проект реализован собственными силами видеостудии Антона Долганова MODJO FILMS и при финансовой поддержке неравнодушных к кино жителей Самары. В команду вошли местные профессионалы из разных сфер: оператор Владислав Сидоров, звукорежиссер и саунддизайнер Алла Четаева, композитор Иван Уруев и многие другие.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?