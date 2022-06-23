Продавщицу из Тольятти будут судить из-за пропажи денег из кассы

В Тольятти отправилось в суд уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В мае 2022 г. в полицию обратился администратор магазина - из-за того, что во время ревизии обнаружилась недостача 30 тыс. рублей.
Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастна 27-летняя женщина, работавшая продавцом. Когда подозреваемую задержали, она рассказала, что взяла деньги, чтобы оплатить кредит, и собиралась позже вернуть эту сумму.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне