Продавщицу из Тольятти будут судить из-за пропажи денег из кассы

В Тольятти отправилось в суд уголовное дело местной жительницы, которую обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В мае 2022 г. в полицию обратился администратор магазина - из-за того, что во время ревизии обнаружилась недостача 30 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастна 27-летняя женщина, работавшая продавцом. Когда подозреваемую задержали, она рассказала, что взяла деньги, чтобы оплатить кредит, и собиралась позже вернуть эту сумму.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").