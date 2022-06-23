Водители Курска, Камчатки и Карачаево-Черкесии стали гораздо чаще попадать в ДТП

По данным Страхового Дома ВСК, по итогам первого квартала 2022 года число событий, связанных с повреждением автомобилей, в нескольких регионах России значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Тенденция характерна для десятка субъектов страны. Сильнее всего количество происшествий на дорогах увеличилось в Курской области — почти на 50%. На втором месте в этом антирейтинге идет Камчатский край (40%), на третьем — Карачаево-Черкесская Республика (18%). Также значительно число случаев ДТП выросло в Якутии (16,7%) и Астраханской обл. (13%).

В Москве количество происшествий на дорогах наоборот уменьшилось на 26%. В Санкт-Петербурге — на 24%, а, например, в Саратовской обл. — на 5,5%.