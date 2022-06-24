В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском": это три открытых концерта для жителей и гостей города, посвященных празднованию двух юбилейных дат: 100 лет российскому джазу и 60 лет джаза в Самаре.
Фестиваль познакомит зрителей с самарскими артистами и приглашенными гостями, расскажет об истории джаза и знаковых датах.
Первый концерт пройдет 26 июня на сцене Летнего театра Струковского сада:
16:00-18:00 — отборочный тур фестиваля "Джаз-детям". Проект проводится по всей России (10 регионов) и призван найти и поддержать молодые джазовые дарования.
19:00 — прозвучат хиты мирового джаза в исполнении Джаз-оркестра Тольяттинской государственной филармонии под управлением Валерия Мурзова.
Приглашенным гостем станет Игорь Вощинин — ветеран советской и российской джазовой журналистики. Один из организаторов ГМК-62.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !