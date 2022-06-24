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В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском": это три открытых концерта для жителей и гостей города, посвященных празднованию двух юбилейных дат: 100 лет российскому джазу и 60 лет джаза в Самаре.