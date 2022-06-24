Ребята из Самарской области будут отдыхать в санаториях региона вместе с детьми из ЛНР и ДНР

В пятницу, 24 июня, ранним утром на поезде в Самару прибыли 130 школьников 10-16 лет из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Среди юных гостей 100 ребят — из города Снежное. В мае этого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации г. Снежное Александр Скворцов подписали соглашение, в соответствии с которым Самарская область будет содействовать скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.
На железнодорожном вокзале детей встречали волонтеры, члены "Молодой гвардии", представители Правительства области. "Сегодня у нас долгожданное событие — мы встречаем наших маленьких гостей, друзей из города Снежное, с которым у нас выстроены партнерские отношения. Это стало возможным благодаря решениям, которые были приняты на федеральном уровне, детали были оговорены в ходе визита Самарской делегации во главе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым в Снежное, — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. — Ребятам предстоит узнать, что такое Самарский край, волжские места. Они будут размещены в одном из лагерей в Кинель-Черкасском районе, находиться они там будут вместе с ребятами из Самарской области, и это очень здорово. Для них подготовили интересную программу — познавательную, оздоровительную. Всего летом к нам приедет отдыхать 350 детей из ЛНР и ДНР. На Донбассе не самая простая ситуация, поэтому Самарский край представляет его жителям возможность хорошо, комфортно отдохнуть".
Напомним, всего летом этого года планируется оздоровить 50,6 тыс. детей Самарской области — больше, чем в прошлом году, когда отдохнуло около 47,5 тыс. детей.
Руководитель одной из прибывших групп Татьяна Багаутдинова рассказала, что дети едут на отдых с позитивным настроением, для них это приключение: "Настрой позитивный, ребята в ожидании чего-то необычного. В дороге для них все было интересно, все эти города, мимо которых проезжали. Они во время поездки просто от окна не отходили".
Школьники будут отдыхать в Кинель-Черкасском санатории до 14 июля. К лагерю их сопроводят волонтеры и сотрудники санатория, по дороге они расскажут гостям о Самарском крае, достопримечательностях, которые будут на пути следования. Также скоро с научно-познавательными целями в регион приедут еще 150 детей из Донбасса. Их примет Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. На базе образовательного центра "Вега" дети будут овладевать инженерными компетенциями.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !