16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ребята из Самарской области будут отдыхать в санаториях региона вместе с детьми из ЛНР и ДНР Молодые специалисты Чапаевской больницы получили "подъемные" при трудоустройстве Самарские НКО представят проекты, победившие во втором конкурсе президентских грантов Самара отпразднует День молодежи в Струковском саду В Самаре отобрали квартиру у судимого мужчины и отдали инвалиду

Общество

Ребята из Самарской области будут отдыхать в санаториях региона вместе с детьми из ЛНР и ДНР

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 24 июня, ранним утром на поезде в Самару прибыли 130 школьников 10-16 лет из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Среди юных гостей 100 ребят — из города Снежное. В мае этого года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации г. Снежное Александр Скворцов подписали соглашение, в соответствии с которым Самарская область будет содействовать скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

На железнодорожном вокзале детей встречали волонтеры, члены "Молодой гвардии", представители Правительства области. "Сегодня у нас долгожданное событие — мы встречаем наших маленьких гостей, друзей из города Снежное, с которым у нас выстроены партнерские отношения. Это стало возможным благодаря решениям, которые были приняты на федеральном уровне, детали были оговорены в ходе визита Самарской делегации во главе с губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым в Снежное, — отметил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. — Ребятам предстоит узнать, что такое Самарский край, волжские места. Они будут размещены в одном из лагерей в Кинель-Черкасском районе, находиться они там будут вместе с ребятами из Самарской области, и это очень здорово. Для них подготовили интересную программу — познавательную, оздоровительную. Всего летом к нам приедет отдыхать 350 детей из ЛНР и ДНР. На Донбассе не самая простая ситуация, поэтому Самарский край представляет его жителям возможность хорошо, комфортно отдохнуть".

Напомним, всего летом этого года планируется оздоровить 50,6 тыс. детей Самарской области — больше, чем в прошлом году, когда отдохнуло около 47,5 тыс. детей.

Руководитель одной из прибывших групп Татьяна Багаутдинова рассказала, что дети едут на отдых с позитивным настроением, для них это приключение: "Настрой позитивный, ребята в ожидании чего-то необычного. В дороге для них все было интересно, все эти города, мимо которых проезжали. Они во время поездки просто от окна не отходили".

Школьники будут отдыхать в Кинель-Черкасском санатории до 14 июля. К лагерю их сопроводят волонтеры и сотрудники санатория, по дороге они расскажут гостям о Самарском крае, достопримечательностях, которые будут на пути следования. Также скоро с научно-познавательными целями в регион приедут еще 150 детей из Донбасса. Их примет Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. На базе образовательного центра "Вега" дети будут овладевать инженерными компетенциями.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Евгений Файвишевский 14 апреля 2022 00:59 Бумажные кассовые чеки: требовать или нет

проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки

Костин Михаил 07 апреля 2022 10:37 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Фото на сайте

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Детский сад №283 отметил День России

Детский сад №283 отметил День России

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

В парке им. Ю. Гагарина прошел Сабантуй

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3