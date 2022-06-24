Клещи отдают предпочтение мужчинам постарше: сильный пол в 5 раз чаще женщин становится жертвами опасных насекомых в 2022 году

Мужчины чаще женщин становятся жертвами клещей — по статистике Страхового Дома ВСК, на их долю приходится не менее 83% обращений в результате укусов опасных насекомых. В целом, пик страховых случаев за пять месяцев 2022 года был зафиксирован в мае — примерно 94% происшествий.
Как правило, сезон активности клещей начинается весной, и в этот период заключается большая часть договоров страхования от укуса клеща — 84% полисов по итогам 5 месяцев 2022 года было куплено в марте–мае, и только 16% — в январе и феврале.
С начала 2022 года, большая часть обращений из-за укуса клещей поступило от россиян старше 60 лет (32% страховых случаев). Еще 27,5% происшествий зафиксировано со страхователями в возрасте от 18 до 44 лет, на третьем месте возрастная категория от 45-59 лет — 20,5% случаев. Реже всего текущей весной клещи кусали детей — около 16% обращений.
"Значительный рост числа обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей в мае связан в первую очередь с продолжительными майскими праздниками. Большинство россиян уезжали на время каникул загород, на природу, а дачные поселки являются одним из мест, где риск стать жертвой клеща достаточно высок. Основная опасность насекомых заключается в возможности заболеть после укуса клещевым энцефалитом или боррелиозом. Помимо затрат на диагностику, лечение при данных заболеваниях подразумевает длительную терапию, курс приема специальных медикаментов. Страховой полис покрывает все необходимые расходы — осмотр пациента и исследование насекомого, введение необходимых препаратов, врачебное наблюдение пострадавшего, физиотерапевтическое лечение. Стоимость полиса при этом, составляет около 400 рублей — это меньше, чем сумма, которую необходимо отдать за две чашки кофе", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.