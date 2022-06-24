60 человек ликвидировали крупный пожар в с. Яицкое под Самарой

В среду, 22 июня, примерно в 21:35, начался пожар на ул. Яицкая, 24 в с. Яицкое Волжского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом и постройки во дворе. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Всего на борьбу с огнем направили 60 человек и 27 единиц техники.

В 3:05 23 июня пожар удалось ликвидировать на площади 270 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.