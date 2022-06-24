ВСК защитила автомобили Пассажирского автохозяйства Ярославля

Ярославский филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили акционерного общества "ПАТП-1" Ярославля полисами ОСАГО.
Страховая защита действует в течение года со дня заключения контракта. Согласно договору, застрахованы оказались более 230 транспортных средства Пассажирского автохозяйства Ярославля, из которых 217 автобусов под марками ЛИАЗ, ПАЗ, GAZell и НЕФАЗ, а также 8 легковых и 9 грузовых автомобилей. Стоимость контракта составила более 5,7 млн рублей.
"Для ВСК важно помогать региональным предприятиям обеспечивать население безопасным транспортом. Для нас это важная задача, которая позволяет работать над развитием и имиджем компании. Мы всегда ответственно подходим ко всем обязанностям и уверены, что все стороны останутся довольны сотрудничеством", — отметила Юлия Борзенко, директор Ярославского филиала Страхового Дома ВСК.
АО "ПАТП -1" Ярославля — одно из старейших и крупных пассажирских транспортных предприятий региона. Оно осуществляет городские и заказные пассажирские перевозки, а также оказывает техническое обслуживание и ремонт автомобилей организаций и частных лиц. В разные годы организация получала всероссийские и региональные премии как лидер автомобильного транспорта России.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.