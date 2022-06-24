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Страхование Финансы

ВСК защитила автомобили Пассажирского автохозяйства Ярославля

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ярославский филиал Страхового Дома ВСК застраховал автомобили акционерного общества "ПАТП-1" Ярославля полисами ОСАГО.

Страховая защита действует в течение года со дня заключения контракта. Согласно договору, застрахованы оказались более 230 транспортных средства Пассажирского автохозяйства Ярославля, из которых 217 автобусов под марками ЛИАЗ, ПАЗ, GAZell и НЕФАЗ, а также 8 легковых и 9 грузовых автомобилей. Стоимость контракта составила более 5,7 млн рублей.

"Для ВСК важно помогать региональным предприятиям обеспечивать население безопасным транспортом. Для нас это важная задача, которая позволяет работать над развитием и имиджем компании. Мы всегда ответственно подходим ко всем обязанностям и уверены, что все стороны останутся довольны сотрудничеством", — отметила Юлия Борзенко, директор Ярославского филиала Страхового Дома ВСК.

АО "ПАТП -1" Ярославля — одно из старейших и крупных пассажирских транспортных предприятий региона. Оно осуществляет городские и заказные пассажирские перевозки, а также оказывает техническое обслуживание и ремонт автомобилей организаций и частных лиц. В разные годы организация получала всероссийские и региональные премии как лидер автомобильного транспорта России.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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