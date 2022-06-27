Самарская группа "ВМЕСТЕ" исполнила песню в поддержку защитников Донбасса

В социальных сетях Самарской области набирает популярность музыкальный клип — самарская группа "ВМЕСТЕ" исполняет песню в поддержку защитников Донбасса и наших ребят, выполняющих спецоперацию на Украине.

Творческое трио — Александр Пак, Дмитрий Рубин, Иван Клещ — своей авторской песней "Донбасс" выражают поддержку президенту и российской армии.

"Мы должны сегодня продемонстрировать единство, поддержать наших военных и решения нашего президента. По России, да и не только, идет волна флешмобов, люди выходят на улицы с российскими флагами, выражают свою солидарность, наносят символику "Z" и "V". Мы тоже хотим показать всему миру, что творческая молодежь Самарской области открыто заявляет о своей позиции", — говорят музыканты группы "ВМЕСТЕ".

В репертуаре ребят — песни об объединении, позитивных жизненных ценностях, здоровом образе жизни, патриотизме и созидании. В настоящее время завершается работа над очередным клипом, получившим название "Мы вместе".