Ирина Карандаева (General Line!): "Самое время использовать подъемную силу ситуации"

Какое будущее у разработчиков российских брендов, стоит ли сейчас учиться модной профессии и какими качествами должен обладать будущий дизайнер? Обо всем этом мы поговорили с арт-директором брендингового агентства General Line! Ириной Карандаевой.

Работы Ирины Карандаевой уже 22 года представлены на российском и международном рынках. За плечами у нее несколько образований: художественное и техническое (Самарская архитектурно-строительная академия). Образование в сфере рекламных коммуникаций она получала в Мастерской рекламы Юрия Грымова. Маркетинг изучала в Trout& Partners / Russia (разработка позиционирования и конкурентных стратегий) и в рамках Российско-голландской программы "РИМА".

Сейчас Ирина Карандаева — член жюри профильных фестивалей: "Серебряный Меркурий", Red Apple, "Идея!", фестиваля социальной рекламы "ПОРА!", фестиваль "Среда", а также является разработчиком многих известных федеральных и региональных брендов и принимает экзамены у студентов Самарского университета.

- Существует мнение, что в кризисные времена такая сфера, как дизайн, реклама, маркетинг становится менее востребованной — бизнес в первую очередь "режет" рекламные бюджеты. А уж если говорить о возврате к "серому миру совка", то там и вовсе не будет места для ярких красок.

- Несогласна с понятием серый мир совка. Дизайн как часть культуры был у нас сильным. Да в целом русская культура признана и востребована в мире.

Ситуация на рынке сейчас выглядит, как кастрюля с супом: кто-то на поверхности, кто-то на дне, кто-то болтается как… Изменилась ситуация и повар большим половником все перемешал, а часть ингредиентов сдул ветер. Самое время энергично взбивать лапками и использовать подъемную силу ситуации. У многих на это хватит сил и все получится.

Но вернемся к супу. Заглянув в кастрюлю, мы видим на поверхности лавровый листик, укроп, капельки прозрачного жира, перчик… Вкусно. Но если я не знаю, как выглядит перец и не знаю, каким словом его назвать, то я не могу повару сказать "зачерпни мне вот это…". Могу сказать "это красненькое". То есть идентифицировать. А вдруг там есть еще что-то красненькое, например, помидорка? И получу не то, что хотела.

Вот тут-то и включается брендинг: определить, кто заглянет в кастрюлю и что они там ищут (красное, кислое, большое…), понять, по каким критериям они будут выбирать, затем оценить, есть ли у повара возможность это приготовить, с кем еще будут сравнивать его предложение, по каким параметрам оно сильнее? Далее нужно понять: а в целом этот суп сейчас актуален? А долго ли еще будет востребован? Чтобы понять, имеет ли смысл вкладываться в его производство и продвижение.

В итоге все это для того, чтобы понять и сформулировать — что ценное для конкретных аудиторий мы даем, в отличие от конкурентов, которые удовлетворяют те же потребности. Это должно быть востребовано на рынке сейчас или завтра и главное — основано на наших возможностях.

И только после этого на арену выходит задача дизайна. Дизайн — это визуальный канал выстраивания коммуникации между брендом/продуктом и потребителем. Сначала вычислить выгодный бренду смысл и только потом разработать форму его выражения.

Вот если подход даже у небольших брендов будет такой, то есть большой шанс в конкурентной среде стать заметным для вашего покупателя. Если все вокруг, как и вы красные, то ведь можно сравниваться по другому критерию. Просто его нужно сначала понять. К сожалению, очень часто при разработке бренда просто повторяется путь конкурента.

- Насколько в условиях внешних санкций станет беднее инструментарий ваших коллег — начиная с программного обеспечения, красок, оборудования, заканчивая поездками за рубеж и участием в международных проектах?

- Теоретически — да. Практически — все нормально. Для примера: закрыты привычные ресурсы с платным фотоконтентом, но теперь мы покупаем все то же самое, только в два раза дешевле. Спросите меня как? Не скажу.

- Какими секретами успеха можете поделиться?

- Мне повезло, я делаю то, что мне нравится: помогаю разобраться с позицией бренда и отличительным преимуществом продукта/услуги. Затем перевожу результаты в визуальные образы, раскладываю на каналы для того, чтобы мои клиенты могли продавать свой продукт проще, больше или дороже.

Залогом успеха считаю комплексность работ. Нет смысла делать одну часть без другой. Ведь, чем меньше сочленений в системе, тем выше ее надежность.

В портфеле разработки для федеральных и локальных брендов: Газпром Нефть, ТТК, КАМАЗ, Мегафон, Лада-имидж, Комитет государственных инициатив, Сбербанк Капитал, Россести Сибирь, Новороссийский морской порт, МИД России, Белебеевский кирпич, Forman, СВГК, Керамир, ХОСКА, Экостройресурс, Панэм, Российская экономическая школа, Технодинамика, Оптик Сити, Теплант, Фарбштайн, Евита, Далимо, Европейская юридическая служба, Грассаро, Достояние губернии, Геллерт, Аркобалено.

Мы проводим стажировки дизайнеров на базе General Line!, входим в Государственную экзаменационную комиссию в самарском Политехе.

Еще из нашего: брендинг в Высшей школе менеджмента, участие в жюри фестивалей и просто частные консультации брендов.

- Каждый ли может стать дизайнером — сколько в этой профессии "от бога", а сколько приобретенного в результате обучения и опыта работы?

- Скажу банальность, но иное не пришло в голову — "можешь не писать, не пиши". Это скорее моя рекомендация родителям будущих дизайнеров. — "На кого учится ваша дочка?"; — "На дизайнера"; — "О, как круто!". Звучит красиво и обещает чистую и эффектную работу в дальнейшем. Да и подразумевает наличие особой божественной метки у ребенка.

На деле не так: основная масса голодных и холодных дизайнеров, отравленных пилюлей собственной гениальности, бродят в поисках заказов. Но всегда есть кто-то, кто нарисует лучше. Поэтому критерием должно быть не лучше нарисовать, а точнее решить задачу, а для этого надо ее уметь ставить и делать дизайн как ее решение. Да, это не исключает красоту, грамотное построение композиции, понимание работы цвета, знание технологических процессов последующего производства созданного образа… Но скорее это сейчас просто обязательные условия профессии.

В основе мышления должен быть маркетинговый подход к продукту. А этого, к сожалению, я почти не встречаю у молодых дизайнеров.

- Стоит ли молодым людям делать ставку на эту профессию?

- Совет родителям, у которых ребенок хочет стать дизайнером: в профессии будет непросто, поэтому обратите внимание, есть ли у чада такие качества:

Первое — ребенок не может не творить. В любую свободную минуту, именно в любую, а не от случая к случаю, он что-то создает с карандашом и красками.

Второе — ребенок умеет раскладывать на составляющие и структурировать что угодно: мысли, тексты, задачи, умеет делать выводы, слышит и понимает других, признает право людей на другие точки зрения.

Третье — обязательно должна быть насмотренность, когда ребенок любит смотреть визуальный контент и умеет его анализировать: "Все плохо, но вот этот приемчик тут клевый", "Ух-ты, как тут он это выразил, а как он это сделал, дай-ка я попробую так же…".

Ну и, конечно, общая эрудиция и желание ее обновлять, потому что, как ни крути, все идеи дизайнер пропускает через себя и дает свою трактовку. Именно потому, что у молодых еще недостаточно жизненного опыта, их работы порой бывают слабоваты.

- Сейчас многим людям среднего и старшего возраста придется искать себе новое место в жизни, а возможно, превращать в профессию свое хобби — до какого возраста можно учиться на дизайнера?

- В любом. Думаю, что надо просто начинать работать в команде, это будет эффективнее. Но для начала можно пройти несколько бесплатных курсов и марафонов.

- Как вы оцениваете качество обучения профессии дизайнера в Самаре? Насколько сейчас совпадают "ожидания" и "реальность" родителей, студентов и представителей "рынка" в направлении коммерческого дизайна?

- Думаю, это вопрос в целом высшего образования. Наверное, в меня сейчас полетят камни, но я ведь просто свое мнение говорю. И оно касается исключительно основных дисциплин.

Это необходимое базовое образование, которое можно пройти за один-два года при условии, что в основе лежит что-то типа художественной школы.

Честно говоря, тратить золотое время, когда студент может максимально воспринимать знания, на столь долгие проекты считаю неэффективным. Лучше получить образование и параллельно погрузиться в рабочую среду.