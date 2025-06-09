ФК "Динамо" интересуется нападающим "Крыльев" Иваном Сергеевым

ФК "Динамо" интересуется нападающим "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым, сообщает журналист Иван Карпов.
Однако, по мнению Карпова, москвичей отпугивает цена в 4,5 млн евро, за которую готовы отпустить из Самары Ивана. "И это только за трансфер 30-летнего нападающего, еще одному богу известно какую комиссию за его подписание запросит великий и ужасный агент Андреев (вряд ли меньше 1 млн евро, скорее ближе к двушке)", — написал журналист.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.