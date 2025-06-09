ФК "Динамо" интересуется нападающим "Крыльев" Иваном Сергеевым

ФК "Динамо" интересуется нападающим "Крыльев Советов" Иваном Сергеевым, сообщает журналист Иван Карпов.

Однако, по мнению Карпова, москвичей отпугивает цена в 4,5 млн евро, за которую готовы отпустить из Самары Ивана. "И это только за трансфер 30-летнего нападающего, еще одному богу известно какую комиссию за его подписание запросит великий и ужасный агент Андреев (вряд ли меньше 1 млн евро, скорее ближе к двушке)", — написал журналист.