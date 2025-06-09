Бенефициар группы "ГПА Инжиниринг" стал единственным хозяином "Волготанкера"

У преемника одного из крупнейших российских игроков рынка водных нефтеперевозок "Волготанкера" появился новый владелец. Им стал бенефициар группы "ГПА Инжиниринг" Роман Гюлумян, который контролирует бизнес с совокупными оборотами порядка 10 млрд рублей. Об этом пишет "Самарское обозрение".

Самарское ОАО "Волготанкер" в прошлом — один из крупнейших российских перевозчиков нефтеналивных грузов. В 2008 году "Волготанкер" признали банкротом, а все его ликвидное имущество оказалось на балансе дочерней структуры — АО "Волготанкер". Самым ценным активом пароходства являются 100% акций уфимского "БашВолготанкера", который выступает оператором бизнеса банкрота. В июне 2024 года за 2,29 млрд рублей АО "Волготанкер" приобрело московское ООО "Волготанкер Актив" (ВТА), специально созданное под покупку активов ВТ. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ВТА специализируется на капиталовложениях в уставные капиталы, а также венчурном инвестировании. Изначально у компании было три учредителя — Роман Гюлумян (33,3%), Тимофей Белашев (33,3%) и Евгений Ким (33,4%).

В мае 2025 года у "Волготанкер Актива" остался только один хозяин. Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", 20 мая 2025 года владельцем 100% долей ВТА стал Роман Гюлумян.

Крупнейшим активом бизнесмена Гюлумяна можно считать ООО "ГПА Инжиниринг". Также он — крупнейший совладелец ООО "Сибирская грузовая компания "Евразия", в которой ему принадлежит 35%. Одним из последних направлений инвестирования Романа Гюлумяна стала киноиндустрия. Согласно системе "СПАРК-Интерфакс", в октябре 2024 года было зарегистрировано ООО "Ариа Филмс", которое специализируется на производстве кинофильмов и телевизионных программ. Роману Гюлумяну в новой компании достался 51%. Еще 49% оформлены на Артура Гюлумяна.