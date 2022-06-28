Забыла о правах потребителей: экс-общественницу будут судить за подкуп в Тольятти

В Тольятти отправили в суд уголовное дело бывшего члена межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей. Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с октября по ноябрь 2021 г. общественница проверяла три объекта в Автозаводском районе и нашла некачественные продукты. Она подготовила сообщение о нарушениях для Роспотребнадзора, но не отправила его из-за того, что получила от предпринимателей-нарушителей 53 тыс. рублей. Часть денег предназначалась за бездействие по выявленным нарушениям, а остальное — за дальнейшее покровительство по 19 торговым объектам.

Помимо этого, в мае 2022 г. женщина получила от индивидуального предпринимателя 13 тыс. руб. за аналогичные "услуги". Получение этих денег оформили под видом договора на консультационные услуги.

Сейчас обвиняемая исключена из рядов общественной организации.