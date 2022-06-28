В Самарской области изменится расписание электричек до Сызрани

В Самарской области 12-14,19-21 26-28 июля, 2,3,16,17,18 августа в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути изменится расписание электричек.
Поезд № 6004 Сызрань-1 (отпр. 8:40) — Самара (приб. 10:40) на участке Сызрань-1 — Звезда проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр. 8:28) — Звезда (приб. 9:41 — отпр. 9:54) — Самара (приб.10:40).
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !