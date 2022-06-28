Прокуратура Самары борется с застройкой без парковок

Прокуратура Самары пытается в суде оспорить согласование строительства многоэтажек с недостаточным количеством парковочных мест.
Вопросы у надзорного ведомства вызвали проекты застройки на ул. Центральной, Южном шоссе, ул. Коммунальной, КСП "Волгарь" и Ракитовском шоссе.
Прокуратура направила в суд три иска о признании незаконным предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Ранее Ленинский районный суд признал незаконным предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ООО "Вымпелстрой".
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !