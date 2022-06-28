Прокуратура Самары борется с застройкой без парковок

Прокуратура Самары пытается в суде оспорить согласование строительства многоэтажек с недостаточным количеством парковочных мест.

Вопросы у надзорного ведомства вызвали проекты застройки на ул. Центральной, Южном шоссе, ул. Коммунальной, КСП "Волгарь" и Ракитовском шоссе.

Прокуратура направила в суд три иска о признании незаконным предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Ранее Ленинский районный суд признал незаконным предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ООО "Вымпелстрой".