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Общество

Прокуратура Самары борется с застройкой без парковок

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары пытается в суде оспорить согласование строительства многоэтажек с недостаточным количеством парковочных мест.

Вопросы у надзорного ведомства вызвали проекты застройки на ул. Центральной, Южном шоссе, ул. Коммунальной, КСП "Волгарь" и Ракитовском шоссе.

Прокуратура направила в суд три иска о признании незаконным предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Ранее Ленинский районный суд признал незаконным предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов ООО "Вымпелстрой".

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Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...

Анна Шевчук 07 апреля 2022 06:53 В Самарской области из-за паводка закрыты низководные мосты

Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

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