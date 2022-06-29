Добровольное медицинское страхование является одним из ключевых направлений развития ВСК. Так, доля этого вида страхования в портфеле компании составляет 11,4%, прирост сборов за 2021 год составил 6,3%. Всего с 2010 года объем собранных компанией премий по ДМС вырос с 2,4 млрд до 9,7 млрд рублей в 2021 году.
За последние 30 лет сегмент добровольного медицинского страхования прошел существенную трансформацию — от ограниченного перечня медуслуг, включенных в полис, и клиник, работающих в ДМС, до востребованного технологичного сервиса, позволяющего организовать медицинскую помощь по широкому спектру заболеваний, персонализировать страховое покрытие, а также улучшить качество и доступность медицинской помощи в стране.
Так, с 2016 года объем медуслуг, оказанных клиентам ВСК по полисам ДМС, увеличился почти в 3 раза. Количество застрахованных за 5 лет выросло с 7 тыс. до 2 млн человек. На данный момент больше 14 тыс. медицинских учреждений по всей стране являются партнерами ВСК по ДМС.
"Сегодня ДМС — это не просто часть программы лояльности от работодателя или возможность получить консультацию специалистов. Это многофункциональный сервис, позволяющий помочь застрахованному и его семье в решении практически любого медицинского вопроса. Добровольное страхование становится драйвером развития отечественного здравоохранения, в особенности благодаря цифровизации. ВСК одной из первых страховых компаний начала осуществлять телемедицинские услуги — с 2017 года. С этого времени было проведено свыше 35 тыс. онлайн-консультаций, сейчас около 10% клиентов ВСК по ДМС получают медпомощь онлайн. Таким образом, увеличивается доступность медицинской помощи — ведь получить помощь специалиста могут россияне независимо от места проживания", — отмечает Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.