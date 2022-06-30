В Самаре на территории школы поймали косулю

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В Самаре в минувшие выходные сотрудники департамента охоты и рыболовства Самарской области поймали сибирскую косулю, сообщает пресс-служба ведомства. Дикое животное бегало на территории школы № 155.