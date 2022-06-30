Стартовал Самара Open Комус Fest

С 29 июня по 3 июля на II очереди набережной под Первомайским спусом развернется масштабное спортивное мероприятие по пляжным видам спорта "Самара Open Комус Fest".

Ежегодно фестиваль встречает более 1000 участников. В этом году соревнования пройдут на 20 игровых площадках по шести видам спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжный паркур, пляжный алтимат и пляжное регби.

Жители Самары приглашаются для поддержки самарских спортсменов и участия в различных конкурсах фестиваля.