ВСК защитила сотрудников Мурманского областного театра кукол полисами ДМС

Мурманский филиал Страхового Дома ВСК защитил сотрудников Государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной театр кукол" полисами добровольного медицинского страхования.

Страховая защита действует до середины мая 2023 года. Согласно договору, застрахованы оказались более 60 сотрудников Мурманского областного театра кукол. В программу вошли консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила более 630 тысяч руб.

"ВСК всегда поддерживает культурно-социальные проекты, тем более различные учреждения культуры. В данном случае мы будем рады защитить артистов и сотрудников Мурманского кукольного театра в случаях заболеваний или травм. Мы понимаем их важность для общества и всегда с ответственностью подходим к выполнению своих обязательств", — отметила Наталья Широкая, директор Мурманского филиала Страхового Дома ВСК.

Мурманский областной театр кукол — старейший профессиональный театр за Полярным кругом. Учреждение основано в 1933 году и было одним из инициаторов создания Международного фестиваля театров кукол стран Баренцрегиона, который проводило три раза. Репертуар театра состоит из 55 спектаклей. Ежегодно театр показывает 4-5 премьер.