Тольяттинец показал незнакомке видео с телефона и лишился денег

В Тольятти полицейские задержали 33-летнюю безработную женщину по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале июня 52-летний тольяттинец пригласил к себе женщину, с которой познакомился на улице. Они выпивали и смотрели видео на телефоне. При этом мужчина не скрывал, что на его смартфоне нет никакого кода блокировки. Позже хозяин квартиры уснул, а утром обнаружил, что через банковское приложение в его телефоне на чужой счет перевели 78 тыс. рублей.

Полицейские быстро выяснили, что хозяйкой счета была та самая новая знакомая.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета").