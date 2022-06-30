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Преступления Происшествия

Тольяттинец показал незнакомке видео с телефона и лишился денег

ТОЛЬЯТТИ. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские задержали 33-летнюю безработную женщину по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале июня 52-летний тольяттинец пригласил к себе женщину, с которой познакомился на улице. Они выпивали и смотрели видео на телефоне. При этом мужчина не скрывал, что на его смартфоне нет никакого кода блокировки. Позже хозяин квартиры уснул, а утром обнаружил, что через банковское приложение в его телефоне на чужой счет перевели 78 тыс. рублей.

Полицейские быстро выяснили, что хозяйкой счета была та самая новая знакомая.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета").

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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