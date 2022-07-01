В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тыс. человек

30 июня открылся 49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. В первый день его посетили около 6 тыс. человек из 20 регионов, в том числе из Минска (Беларусь). Есть здесь и зарубежные гости, которые добирались на Мастрюковские озера из Швеции и Польши. На Поляне уже готовы все 10 концертных площадок: Главная сцена, Многоголосье, Чайхана, Междуречье, Кольский бугорок, Детская поющая республика, Время колокольчиков, Квартира и Пилигримы. Также к своему привычному месту у Горы уже приплыла сцена "Гитара", где в ночь с 2 на 3 июля состоится традиционный кульминационный концерт с выступлениями лауреатов конкурса авторской песни.
30 июня начали работать торговый городок с сувенирами и полезными для проживания на Поляне товарами. Также открыта зона фуд-корта. Она расположилась около парковки, на которую в первый день фестиваля заехали уже более 650 автомобилей.
Также добраться до поляны можно на электропоезде — с их расписанием можно ознакомиться на сайте РЖД, ехать необходимо до платформы им. Грушина (135 км).
На Поляне уже работают представители всех служб дирекции, это еще несколько сотен человек. За безопасностью участников и гостей фестиваля следят сотрудники МВД, МЧС, Поисково-спасательной службы Самарской области и медики.
В пятницу, 1 июля, в 21:00 на главной сцене выступит Олег Митяев, который представит также молодую группу "Ирония судьбы". Начнет работать площадка "У Грушинского костра", на которой ждут с камерным выступлением Олега Митяева, Катю Котеночкину, Анатолия Головина, Ольгу Ермолаеву, Галину Хомчик и других артистов. Начало в 18:00.
А 2 июля состоится традиционный футбольный матч сборных Самарской области и Мира. Он по предварительным данным начнется в 16:00.
49 Грушинский фестиваль проходит в рамках Марафона авторской песни России 2021-2022при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО "Информационный музыкальный центр". Вопросам развития фестиваля серьёзное внимание уделяет губернатор Дмитрий Азаров.
С самой полной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!