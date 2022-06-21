С 30 июня начинает работу "Грушинский экспресс"

В четверга, 30 июня в 11:40 с первой платформы ж/д вокзала Самары пустят тематический электропоезд - "Грушинский экспресс", сообщает Куйбышевская железная дорога.

"Грушинский экспресс" с 30 июня по 3 июля будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское море. Также предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, 151 км, платформа имени Грушина.

По дороге пассажиров ждет музыкальное сопровождение. А по прибытии первого поезда состоится приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам.

К открытию фестиваля уже стилизовали платформу, организовали зону отдыха, питания и санитарные комнаты.

А с 4 июля до 30 сентября тематический электропоезд будет курсировать ежедневно между станциями Самара и Курумоч, на платформе им. Грушина он будет останавливаться в выходные дни.

Билеты продаются в любой пригородной кассе. Стоимость проезда от станции Самара до платформы имени Грушина составит 104,8 рубля при наличной оплате и 98,6 рубля при безналичной оплате. Дети до 7 лет могут проехать бесплатно. Также действуют федеральные льготы.

Отметим, что "Грушинский экспресс" — это дополнительные поезда к стандартному расписанию пригородных электричек.