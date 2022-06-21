С 30 июня начинает работу "Грушинский экспресс"

В четверга, 30 июня в 11:40 с первой платформы ж/д вокзала Самары пустят тематический электропоезд - "Грушинский экспресс", сообщает Куйбышевская железная дорога.
"Грушинский экспресс" с 30 июня по 3 июля будет отправляться со станций Самара, Задельная и Жигулевское море. Также предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Безымянка, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, 151 км, платформа имени Грушина.
По дороге пассажиров ждет музыкальное сопровождение. А по прибытии первого поезда состоится приветственный концерт и заложение капсулы времени с посланием потомкам.
К открытию фестиваля уже стилизовали платформу, организовали зону отдыха, питания и санитарные комнаты.
А с 4 июля до 30 сентября тематический электропоезд будет курсировать ежедневно между станциями Самара и Курумоч, на платформе им. Грушина он будет останавливаться в выходные дни.
Билеты продаются в любой пригородной кассе. Стоимость проезда от станции Самара до платформы имени Грушина составит 104,8 рубля при наличной оплате и 98,6 рубля при безналичной оплате. Дети до 7 лет могут проехать бесплатно. Также действуют федеральные льготы.
Отметим, что "Грушинский экспресс" — это дополнительные поезда к стандартному расписанию пригородных электричек.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !