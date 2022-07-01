"Био-тон" запустил семенной завод в Безенчукском районе

Агрокорпорация "Био-тон" запустила семенной завод мощностью 86 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год в Безенчукском районе Самарской области, пишет tass.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
"Новое производство полностью автоматизированно. В результате реализации проекта создано 42 новых рабочих места", — говорится в сообщении компании.
"Био-тон" входит в десятку крупнейших в России растениеводческих компаний и управляет более 500 тыс. га сельскохозяйственных земель в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Волгоградской областях. Компания производит подсолнечник, выращивает озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, гречиху, нут и прочие культуры.
Последние комментарии
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член