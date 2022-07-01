"Био-тон" запустил семенной завод в Безенчукском районе

Агрокорпорация "Био-тон" запустила семенной завод мощностью 86 тыс. тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных культур в год в Безенчукском районе Самарской области, пишет tass.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

"Новое производство полностью автоматизированно. В результате реализации проекта создано 42 новых рабочих места", — говорится в сообщении компании.

"Био-тон" входит в десятку крупнейших в России растениеводческих компаний и управляет более 500 тыс. га сельскохозяйственных земель в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Волгоградской областях. Компания производит подсолнечник, выращивает озимую и яровую пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, гречиху, нут и прочие культуры.