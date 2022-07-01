Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о шагах по перестройке внешнеэкономических связей России

Качественно новая финансовая система, которую предстоит сформировать в России, должна быть ориентирована на максимальное развитие и использование внутренних ресурсов страны, по возможности — при поддержке дружественных России государств. Перестройка внешнеэкономических связей сегодня ставит перед финансовым сектором несколько задач. О решениях для их реализации рассказал на заседании комитета РСПП по финансовой политике возглавляющий этот комитет президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
Трансформирующаяся внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) требует эффективного сопровождения с опорой на диверсификацию структуры внешнеторговых платежей и перевод трансакций в изолированные каналы коммуникаций. Соответствующие шаги уже предпринимаются по линии исполнительной власти и Центрального банка. Есть понимание конкретных действий, в том числе открытие (или расширение) каналов для своп-операций между Банком России и регуляторами дружественных стран; запуск биржевой торговли экспортными товарами в российских рублях и формирование национальных индикаторов цен на эти товары, другие механизмы.
Для перестройки внешнеэкономических связей необходимо накопление на российской стороне "навеса" как твердых, так и национальных валют тех стран, с кем Россия имеет устойчивый торговый профицит. "Проще говоря, необходимо решить, как наиболее эффективно вывести с балансов "токсичные" резервные валюты и что делать с излишками "мягких" валют", — пояснил Андрей Костин.
Не менее важная тема — стимулировать зарубежных контрагентов ускоренно переводить все трансакции в закрытые каналы. Сегодня российская финансовая система обладает полноценной эффективной, независимой и легко масштабируемой инфраструктурой для проведения платежей и расчетов в рублях — как внутри страны, так и по внешнеторговым операциям. "Она в этом смысле является технологичной и суверенной — импортозамещение в этой части уже состоялось, — сказал глава ВТБ. — Расшивка "узких мест" лежит именно в области международного взаимодействия". Речь идет о необходимости включения новых стран и организаций в периметр работы Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), её стыковка с аналогичными системами дружественных стран, прежде всего Китая (CIPS); расширении международного охвата карты "Мир"; выработке конкретных механизмов взаимодействия на уровне отдельных финансовых организаций России и дружественных стран. Основная работа по этим направлениям ведется ЦБ и правительством. Однако, по мнению Костина, экспертиза финансового и делового сообщества будет здесь крайне востребована.
Глава ВТБ отметил, что в условиях формирования новой финансовой системы необходимо снизить избыточную регуляторную нагрузку на банковский сектор. "Бизнес как никто другой заинтересован в повышении возможностей банков предоставлять компаниям и населению доступные финансовые ресурсы, — пояснил он. — В условиях происходящей сейчас подстройки экономики к новым реалиям, доступ к оборотным средствам и дешевым инвестиционным ресурсам — в прямом смысле вопрос жизни и смерти для многих компаний". Сегодня ЦБ демонстрирует готовность переосмысливать подходы к регулированию банков и гибко подходить к вопросам реализации базельских принципов и стандартов. "По нашим оценкам, приостановка действия надбавок к нормативам достаточности капитала и нормативов ликвидности позволила бы российским банкам высвободить до 50 трлн рублей для дополнительного потенциального кредитования компаний", — оценил Андрей Костин.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?