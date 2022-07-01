Никита Высоцкий: "Очень рад приехать на легендарный Грушинский фестиваль в этом году"

В субботу, 2 июля, актер, режиссер, сценарист и сын культового поэта и актера Владимира Высоцкого представит на главной сцене Грушинского фестиваля песни своего отца. Никита Высоцкий выступит на самарской площадке по приглашению губернатора Дмитрия Азарова.

"Я очень рад приехать на легендарный Грушинский фестиваль именно в этом году, когда он после перерыва вновь вернулся на традиционную поляну. И для меня особенно приятно будет именно здесь, среди настоящих ценителей хорошей авторской песни, представить уникальный концерт и ледовое шоу "Вертикаль времени Высоцкого", посвященное юбилею с даты первого стадионного концерта, который дал мой отец, Владимир Семенович Высоцкий, ровно 55 лет назад в куйбышевском Дворце спорта", - отметил актер.

Никита Высоцкий поделился воспоминаниями о грандиозном выступлении отца в Куйбышеве: "Тогда он впервые выступил на такой большой сцене перед многотысячной аудиторией. В письме своему другу Игорю Кохановскому он рассказывал: "Приняли грандиозно". И мне очень приятно, что в Самаре продолжают помнить и ценить творчество Владимира Высоцкого. Я с нетерпением жду нашей встречи на Главной сцене. Вместе вспомним его любимые стихи и песни. Буду рад встрече с каждым".