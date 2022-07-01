Никита Высоцкий: "Очень рад приехать на легендарный Грушинский фестиваль в этом году"

В субботу, 2 июля, актер, режиссер, сценарист и сын культового поэта и актера Владимира Высоцкого представит на главной сцене Грушинского фестиваля песни своего отца. Никита Высоцкий выступит на самарской площадке по приглашению губернатора Дмитрия Азарова.
"Я очень рад приехать на легендарный Грушинский фестиваль именно в этом году, когда он после перерыва вновь вернулся на традиционную поляну. И для меня особенно приятно будет именно здесь, среди настоящих ценителей хорошей авторской песни, представить уникальный концерт и ледовое шоу "Вертикаль времени Высоцкого", посвященное юбилею с даты первого стадионного концерта, который дал мой отец, Владимир Семенович Высоцкий, ровно 55 лет назад в куйбышевском Дворце спорта", - отметил актер.
Никита Высоцкий поделился воспоминаниями о грандиозном выступлении отца в Куйбышеве: "Тогда он впервые выступил на такой большой сцене перед многотысячной аудиторией. В письме своему другу Игорю Кохановскому он рассказывал: "Приняли грандиозно". И мне очень приятно, что в Самаре продолжают помнить и ценить творчество Владимира Высоцкого. Я с нетерпением жду нашей встречи на Главной сцене. Вместе вспомним его любимые стихи и песни. Буду рад встрече с каждым".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!