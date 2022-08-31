В Борском районе госпитализирован пьяный водитель перевернувшегося Datsun

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Во вторник, 30 августа, в 19:16 в Борском районе 52-летний водитель Datsun on-DO на 17 км трассы "Долматовка - Комсомольский - Петровка - Языково" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области